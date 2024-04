Pažinties istorija ir įspūdžiais po šventės žinomas vyras pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

„Vitalio ir Albino meilės istoriją išgirdau iš paties Vitalio 2016 m., kai pats ruošiausi atsiskleisti viešai ir kalbinau Vitalį tai padaryti kartu. Bet tuokart Vitalis sakė, jam dar per anksti. Bet sutiko prisijungti prie mūsų kompanijos eiti kartu „Baltic Pride“ eitynėse. Man tuo metu man buvo 30, Vitaliui buvo jau virš 60. Ir mes abu, kartu su visa kompanija, ėjome eitynese pirmąkart. Ir mums tai buvo milžiniškas žingsnis“, – prisiminė D. Vaitiekūnas.

Aktorius pastebėjo, kad ceremonijos metu graudinosi visi salėje buvę svečiai.

„Vieni dėl to, kad gražu. Kiti dėl to, kad skaudu. Nepaisant jų meilės grožio, man spaudė širdį, kad mano bendruomenei reikia kasdien įrodinėti, kad šitie du vyrai turi teisę į teisinę apsaugą ir kad jiems tai be galo aktualu čia ir dabar. Dar spaudė širdį, kad daugeliui iš neheteroseksualių žmonių vis dar tenka pereiti visą peklą norint žengti tokius žingsnius. Ir tas peklos perėjimas nepasilieka be randų.

Atrodo, tokie paprasti žingsniai tampa labai nepaprastais. Žingsnis išeitį į gatvę ir nebijoti garsiai pasakyti, kad skauda, kad myli ir kad nori būti girdimas. Žingsnis, kai žengi šalia žmogaus su kuriuo pragyvenai daugiau nei pusę amžiaus“, – svarstė Dominykas.