„Simpsonai“ vėl išpranašavo ateitį? Internautai pradėjo diskusijas dėl Kamalos Harris inauguracijos įvaizdžio

Lisa dėvi ko ne identiškus drabužius su Kamala, kai tampa prezidente 2000 metų „Bart to the Future“ epizode, kurį perima iš Donaldo Trumpo, rašė uk.movies.yahoo.com.

Mėlynai purpurinis kostiumas su perlų vėriniu bei perlų auskarais primena aprangą, kurią Kamala vilkėjo, kai trečiadienį ji buvo inauguruota.

Internautai netrukus ėmė rašyti, kad „Simpsonai“ vėl išpranašavo ateitį. Šį kartą visos kalbos ėmė sklisti dėl moters ko ne identiško įvaizdžio su Lisos.

„Taip, viskas, kas kada nors bus, jau parodyta „Simpsonuose“, – rašė internautas.

Primename, jog vakar vyko JAV prezidento Joe Bideno inauguracija.

Prie Baltųjų rūmų trečiadienį per žvaigždžių koncertą naujojo JAV prezidento Joe Bideno garbei sproginėjo fejerverkai, bet tradicinius inauguracijos pokylius pandemijos metu pakeitė laikantis socialinio atstumo taisyklių surengta speciali laida.

Ryškiausios žvaigždės labai pasistengė palaikyti energiją per daugiausia virtualų, didele dalimi iš anksto įrašytą šou „Celebrating America“. Tarp kelių „gyvai“ koncertavusių atlikėjų buvo Bruce'as Springsteenas, kuris savo gitarą brazgino vienas, neskaitant Abrahamo Lincolno statulos jos neoklasicistinėje šventovėje.

Džinsus ir juodą puspaltį vilkėjęs „Bosas“ su trimis kukliais auksiniais žiedeliais ausyse atlikęs „Land of Hope and Dreams“ pradėjo aktoriaus Tomo Hankso vestą šou prie Lincolno memorialo. J. Bidenas ir jo šeima per televizijos ekraną savo naujuosiuose namuose Vašingtone stebėjo, kaip popmuzikos žvaigždė Demi Lovato, padedama sveikatos apsaugos darbuotojų iš visos šalies, sudainavo velionio Billo Witherso „Lovely Day“. Ritmenbliuzo dainininkas Johnas Legendas jausmingai atliko Ninos Simone „Feeling Good“.

„Man buvo labai ypatinga švęsti su šalimi priešais šį memorialą, – po savo pasirodymo socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Legendas. – IR man labai patiko pagerbti velionę didžiąją Niną Simone, mano nuolatinį muzikinio įkvėpimo šaltinį.“

Katy Perry užbaigė vakarą savo „Firework“, fejerverkams, kuriuos iš balkono stebėjo J. Bidenas ir jo žmona Jill, nušviečiant dangų virš Washingtono memorialo.

„Nauja pradžia“

Prezidentai, išrinktieji prezidentai ir kandidatai į prezidentus tradiciškai stengiasi kliautis žvaigždžių įtaka ir muzika savo įvaizdžiui pagerinti. J. Bideną, be garsenybių, taip pat palaikė jo pirmtakai: Barackas Obama, George'as W. Bushas ir Billas Clintonas paskelbė vaizdo kreipimąsi darbą pradedančiam JAV lyderiui ir šaliai.

„Tai nauja pradžia, – pasakė B. Clintonas. – Visiems reikia nusileisti iš aukštybių ir padėti draugams bei kaimynams, pasistengti, kad pavyktų.“

Per geriausiu vakaro laiku rodytą specialią transliaciją taip pat pasirodė tokios žvaigždės kaip Yo-Yo Ma, Jonas Bon Jovi ir Justinas Timberlake'as su Antu Clemonsu. Atlikėjai iš Puerto Riko Luisas Fonsi ir Ozuna atliko megahitą „Despacito“.

„Kai kam prezidento inauguracija yra tradicija, dalykas, žymintis naujos ketverių metų kadencijos įsipareigojimą, – sakė T. Hanksas. – Vis dėlto iš tiesų inauguracijos diena – nieko daugiau nei kitų šalies lyderių prisaikdinimas, ir šią dieną matome savo Amerikos idealo pastovumą.“

Ir J. Bidenas, ir viceprezidentė Kamala Harris taip pat pasirodė prie Lincolno memorialo. Pasak K. Harris, ši akimirka „įkūnija mūsų, kaip šalies, charakterį“.

„Tai parodo, kas esame; net tamsiais laikais mes ne tik svajojame, mes darome“, – sakė pirmoji JAV viceprezidento postą užėmusi moteris.

„Mes ne tik matome, kas buvo; mes matome, kas gali būti. Mes siekiame Mėnulio, o tada jame iškeliame savo vėliavą“, – pridūrė ji.