Vedybų planuotoja Matulevičienė įsitikinusi: koronavirusas planavimo džiaugsmo atimti neturėtų

Studijos „Idėjinė“ įkūrėja, renginių organizatorė Justina Matulevičienė pataria: svarbiausia nesinervinti ir planavimo procesą paversti maloniu, rašoma pranešime spaudai.

„Džiaugsmą turi teikti ne tik pati šventė, bet ir planavimas“, – sako devynerius metus renginių sferoje besisukanti moteris. Su J. Matulevičiene kalbamės apie tai, kaip nuotoliniu būdu susiplanuoti vestuves, kokie klausimai ir problemos kamuoja jaunavedžius. Taip pat renginių planuotoja atskleidžia ryškėjančias 2021 metų vestuvių tendencijas ir pataria, kaip stilingai papuošti šią šventę per daug neišlaidaujant.

Susiplanuoti vestuves tikrai nėra lengva užduotis. Norisi, kad jos būtų tobulos ir pačios gražiausios. Kokių klausimų siaučiant koronavirusui ir karantino metu sulaukiate iš jaunavedžių? Kokios baimės ar džiaugsmai vyrauja vestuvių planavimo fronte?

Šiuo metu didžiausias klausimas visiems – ar mūsų vestuvės tikrai įvyks. Savo jauniesiems, kurie vestuves planuoja atšokti kovo ar balandžio mėnesį, patariu jau dabar keisti datą į vėlesnę. Kad apsidraustų, jog pinigai nebūtų išleisti veltui... Kai kurie jaunieji numatyta data tik įregistruoja santuoką civilinės metrikacijos skyriuje, o vakarėlį atideda „geresniems laikams“.

Po pirmojo karantino ypač išryškėjo vienas pageidavimas – mažos vestuvės, kuriose dalyvautų 10–20 asmenų. Nors vestuvės ir nedidelės, tačiau jaunavedžiai nori, kad šventė paliktų didžiulį įspūdį. Poros pageidauja, kad šventės akimirkas įamžintų profesionalūs fotografai, svečiai skanautų kokybiškus patiekalus, o aptarnavimas būtų aukšto lygio.

Pasirenkami išskirtiniai dekoro elementai, pinigų negailima prabangiems indams, geros kokybės taurėms ar kitoms stalo puošmenoms. Stengiamės apgalvoti mažiausias smulkmenas, kurios sukuria šventinę nuotaiką. Floristai pasirūpina gėlių kompozicijomis, vakarą užpildo gyvai atliekama muzika. Kartais 20 žmonių užkuria kur kas didesnį vakarėlį nei 70 pakviestųjų.

Įvedus karantiną, visus organizacinius darbus tenka derinti nuotoliniu būdu. Papasakokite, kaip su klientais nusprendžiate, kas geriausiai tiktų jų vestuvėms?

Šiandienos pasaulio įvykių kontekste mus išgelbėja vaizdo skambučiai. Kol kas niekam – nei partneriams, nei klientams – nekilo dėl to problemų. Po šventės erdves darome virtualius turus, jaunavedžiai tikrai gali išsirinkti tai, kas jiems tinka ir patinka. Be to, per daug metų sukaupiau didelę patirtį, todėl, išklausiusi pageidavimų, galiu pasiūlyti geriausią variantą. Jaunieji neskuba užsakinėti vakarinės dalies pramogų, laukia, kada situacija stabilizuosis.

Kartu su savo kolega floristu Pavelu Zalescevkij surengėte fotosesiją. Jos metu restorane sukūrėte išties įspūdingą šventės stalo dekorą. Kaip kilo idėja stalą papuošti būtent tokiomis gėlėmis, pasirinkti akį traukiančius indus ir originalias gėrimų taures?

Su Pavelu esame komanda, kartu galvojame idėjas ir jas realizuojame. Pavelas – tikras floristikos profesionalas, atrodytų, nerealiausius norus paverčiantis realybe. Norėjau senus metus palydėti su madinga mėlyna spalva ir sutikti su geltona. Geltonos spalvos gėlės derėjo su tamsiai mėlynomis vazomis. Ryškias spalvas prislopinome aukso atspalvių indais, jaukumą sukūrė aukštos žvakidės, prabangiai atrodančios taurės gėrimams.

Galiu atskleisti, kad visi naudoti indai savo kaina yra daugeliui prieinami, tačiau jų kompozicija sukuria nepamirštamą įspūdį. Svarbiausiu dekoro akcentu tapo virš stalo kabantis debesis. Tai – sode skintos ir sudžiovintos hortenzijos. Toks dekoras puikiai tiktų miesto vestuvių tematikai arba vestuvėms namuose.

Daugelis jaunųjų bijo ryškių spalvų, mieliau renkasi neutralius atspalvius. Norėjome parodyti, kad ir ryškios spalvos gali atrodyti estetiškai, jaukiai bei stilingai. Žinoma, labai svarbu, kokioje vietoje pasirinksite švęsti vestuves. Tik išsirinkus vietą, reikėtų derinti dekoravimo elementus.

Kaip pastebėjo floristikos pasaulio žinovas Pavelas, šio sezono tendencija – natūralumas. Todėl šventėje jis jauniesiems siūlo nevengti džiovintų gėlių ar prislopintų atspalvių. Mūsų patarimas – pastelines spalvas derinti su mažais ryškiais akcentais. Nebijokite drąsių sprendimų ir svečius stebinkite kabančiomis ar augančiomis lyg iš stalo gėlėmis, vijokliais. Išlikite unikalūs ir, pasitarę su profesionalais, darykite tai, kas jums patiems gražu. Juk tai jūsų šventė!

Interviu metu užsiminėte apie populiarėjančią naujieną – vestuves namuose. Kaip atrodo šventė namuose? Ar tai, kad vestuvės švenčiamos namų aplinkoje, nesugadina šventinės nuotaikos?

Vestuvės namuose gali atrodyti labai prašmatniai ir stilingai. Šventę galima surengti namų kieme ar svetainėje. Šventinė vakarienė gali vykti po atviru dangumi, svečius susodinus prie ilgo stalo. Jaunavedžiams nereikia niekuo rūpintis – viską padaro profesionalų komanda.

Daugeliui tai, kad floristai ar dekoratoriai gali atvykti į namus ir papuošti šventės vietą, dar yra naujiena. Vestuvių dekoro elementai yra derinami prie namų interjero. Klientui pateikiame du puošybos variantus, stalo serviravimo planų. Galime atgabenti viską! Geriausio restorano lygio maistas, indai, žvakidės, gėlių kompozicijos, staltiesės, servetėlės ar spaudos darbai – viskas bus jūsų vestuvėse. Ryte visa šventės metu naudota atributika yra sunešama į dėžes ir išvežama. Net indų nereikia plauti...

Neslėpdama sakau – įsigyti kokybiškus šventės rekvizitus yra keletą kartų brangiau nei juos nuomotis. Be to, dažniausiai tokia vestuvinė atributika taip ir lieka nepanaudota, renka dulkes lentynose... Atsiranda ir tokių klientų, kurie patys nori pasipuošti šventės erdvę. Tokiu atveju vestuvėms reikalingus rekvizitus supakuojame, pristatome iki namų durų, o po vestuvių pasiimame.

Visada savo klientams patariu – kaip jūs jausitės, kokią energiją ir nuotaiką spinduliuosite, tokia bus ir jūsų šventė. Todėl svarbiausia – gerai jaustis ir vestuves švęsti taip, kaip norite jūs!