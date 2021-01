Paaiškėjo pirmieji nacionalinės „Eurovizijos“ pusfinalio dalyviai: žiūrovų ir komisijos balsai išsiskyrė

Šį vakarą įvyko pirmoji nacionalinės Eurovizijos atrankos „Pabandom iš naujo!“ laida. Tai pirmoji iš dviejų atrankinių laidų, kurios metu sudėjus komisijos ir televizijos žiūrovų balsus paaiškėjo penki dalyviai keliaujantys į pusfinalį.

Pusfinalyje dar kartą išvysime: Voldemars Petersons, Titą ir Beną, Martyną, Militą, grupę „Be U“.

Nors komisija daugiausiai balų skyrė Voldemars Petersons pasirodymui, tačiau Martyna sulaukė daugiausiai žiūrovų palaikymo.

„Atrankoje šįmet pamatysime ir popmuzikos klausytojams gerai žinomų, ir galbūt pirmąkart matomų veidų. Džiaugiuosi, kad net ir per pandemiją, sudėtingomis sąlygomis, dainininkams ir muzikos kūrėjams netrūksta azarto ir motyvacijos – jau po pirmosios atrankos laidos filmavimo akivaizdu, kad įsimintinų dainų ir pasirodymų tikrai bus“, – LRT popmuzikos redaktorius Ramūnas Zilnys

(44 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paaiškėjo pirmieji nacionalinės „Eurovizijos“ pusfinalio dalyviai

Iš viso šį vakarą pasirodė 10 grupių ir atlikėjų:

Grupė „Black Spikes“ su Indre Launikonyte su daina „Don't tell me“

Thomukas1 su daina „Wish“

Grupė „Be U“ su daina „Love yourself“

Titas ir Benas su daina „No“

Martyna su daina „Thank you very much“

Donata su daina „The way I am“

Grupė „Twosome“ su daina „I love my bear“

Milita su daina „Shadows“

Aldegunda su daina „Sit down“

Voldemars Petersons su daina „I never fall for you again“

Pirmojoje laidoje dalyvių pasirodymus komentavo LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, kompozitorius, aranžuotojas, trombonininkas, daugybės muzikos projektų bendraautoris Jievaras Jasinskis, dainų autorius, kompozitorius Vytautas Bikus, atlikėja, dainų kūrėja Ieva Narkutė ir dainininkė Aistė Smilgevičiūtė.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą žiūrovai galėjo skambindami arba siųsdami trumpąsias žinutes telefono numeriu 1669. Iš vieno mobilaus telefono numerio per vakarą buvo galima atiduoti daugiausia penkis balsus. Už žiūrovų skambučius ir trumpąsias žinutes surinktų lėšų dalis, kuri tenka LRT, bus skirta nacionalinę atranką laimėjusiam atlikėjui ar grupei. Žiūrovų balsavimą visų nacionalinės atrankos laidų transliacijų metu stebi nepriklausomi stebėtojai – audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

Kas atstovaus Lietuvai „Eurovizijoje“, vyksiančioje gegužės 18–22 dienomis Roterdame (Nyderlanduose), paaiškės vasario 6 dieną nacionalinės atrankos finalo metu.