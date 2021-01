Radži siunčia padėką ypatingai moteriai: niekada nebus per daug atjautos ar atsiprašymo žodžių

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais jis pasidalijo daina bei papasakojo, kam jaučia padėką.

Atlikėjas Radži pristato dainą „Dėkoju“, kurios žodžių autorius yra jis pats, o prie muzikos prisidėjo Ilja Rapoport.

„Dainos tekstas gimė labai paprastai. Tiesiog, kai išgirdau melodiją, tuomet kažkaip pagalvojau, kad turėtų būti kažkas apie laužą, apie širdį ir jos skleidžiamą meilę, padėką, laisvę, kad galiu dainuoti gerbėjams. Taip ir kilo po truputi mintys ir rašėsi ant popieriaus. Gal ir prigimtis padiktavo tekstą kaip tik išgirdau melodiją“, – pasakojo vyras.

Radži atviravo, jog dėkoti reikia dažnai ir ne tik dainoje. Žinomas vyras neslėpė, kad didžiausios padėkos nusipelnė jo ypatinga moteris – globėja: „Dėkoju visiems gerbėjams, kad jie prieš 14-15 metų mane sutiko ir įvertino, kad galiu dainuoti, mėgautis plojimais ir matyti jų šypsenas, jausmas tikrai yra geras. Ypač dėkoju globėjai už tą muzikinę kelionę, kuri prasidėjo nuo vaikystės tęsiasi iki dabar. Niekada nebus per daug padėkos, atjautos ar atsiprašymo žodžių, nes mes esame žmonės ir tik šių žodžių esmės mus verčia gyventi, kurti ir eiti į priekį.“

Baigdamas pokalbį apie dainą, Radži pasakojo, kad pastaruoju metu turi ypač daug laisvo laiko, kurį skiria kūrybai.

„Šis tekstas gimė per karantiną, atsirado daug laiko pasvarstymams, kadangi dabar negalime koncertuoti ir veikla sustojusi, o muzikos žmonės yra išsiilgę... Daug dainų, kurios yra apie kažką – apie meilę. O padėkos klausytojui, galų gale sau pačiam kaip ir nėra daug. Tai dėl to atsirado daina, padėka žmonėms, kurie yra su manimi ir mano muzika. Viskas bus gerai ir mes vėl susitiksime švaresniame kelyje, be jokių suvaržymų“, – viltingai kalbėjo atlikėjas.

Radži pasakojo apie vertingas pamokas, kurias jis išmoko iš globėjos Vidos.

Scenos grandas jautriai kalbėjo apie tai, ką suteikė jam globėja Vida: „Džiaugiuosi, kad ją dar turime ir mylime, gerbiame. Už visas jos pastangas. Jei ne jų giminė, nežinau, ar šiandien dainuočiau. Manau, kad neturėčiau to, ką turiu šiandien: žmonių meilę, publiką. Dėkoju Dievui, kad ji gyva, sveika ir visi esame kartu.“

Anot pašnekovo, būtent ji jam suteikė prieigą į muzikos pasaulį. „Pirmi žingsniai į muzikos pasaulį buvo vaikų globos namuose. 47 metus ji dirbo muzikos mokytoja. Dar ir daugiau galėjo dirbti, tačiau dėl sveikatos teko išeiti. Viskas prasidėjo nuo „Dainų dainelės“. Iki 10-ies aš nedainavau. Nuo mažų dienų mėgau šokius. Šokau rock 'n' roll. Gerai jaučiau ritmą. Sportinius šokius šokau 4 metus. Didžiausias globėjos pastūmėjimas į muzikos pasaulį buvo tada, kuomet laimėjome „Dainų dainelę“. Jos dėka ir laimėjo šį konkursą, gavau net ir „simpatijų prizą“, – tikino pašnekovas.

Tiesa, kuomet Radži gyveno vaikų globos namuose, jam nuolat dėmesį rodydavo visai ne Vida: „Kai mane atvežė į vaikų globos namus, iš pradžių mane nusižiūrėjo jos dukra. Jai patiko, kad aš buvau vienintelis čigoniukas vaikų namuose. Viskas nuo to prasidėjo. Ji mane visur vedžiojo ir panašiai. Vėliau jos dukra išvažiavo į užsienį ir mane paliko savo mamai. Tada ji mane pradėjo globoti. Aš iš karto pajutau, kad mane ji labiau myli ir globoja, kuomet nėra kitų vaikų šalia.“

Dainininkas tikino, kad globėjai jaučia ne tik didelę meilę, tačiau ir neblėstančią pagarbą, todėl niekada gyvenime nekildavo didesnių pykčių. „Niekada nekildavo rimtesnių pykčių. Visada žinojau, kad noriu turėti namus. Žiūrėdavau pro langą ir laukdavau, kada ateis mama. Mama taip ir neateidavo, todėl laukdavau, kada ateis globėja. Ji visada ateidavo. Nebūdavo dienų, kuomet neateidavo. Nuo mažų dienų turiu jai didelę pagarbą.

Šiais laikais daug žmonių gali sumeluoti, tačiau man nėra ko čia meluoti. Visada ją gerbiau ir gerbsiu. Iki pat paskutinio momento. Ji visada patardavo ir dabar pataria. Kartais paklausau, o kartais – ne. Išmokau daug dalykų: kaip su žmonėmis bendrauti, kaip kartais patylėti, nes turiu tokį aštresnį liežuvį. Tokių subtilių dalykų. Svetimą vaiką globoti nėra taip paprasta. Manau, globėja tikrai verta pagarbos“, – jausmingai kalbėjo Radži.

Vida ne tik rūpinosi, kad Radži būtų pavalgęs, turėtų kuo apsirengti, tačiau, kad ir išaugtų doru piliečiu: „Patarimų iš jos sulaukdavau daug. Negaliu kažko išskirti. Kiekvieną dieną aš jos kažko pasiklausau. Tokius dalykus prisimeni tada, kai netenki žmogaus. Kol gyveni, tu to negalvoji. Gyveni ir džiaugiesi, kad žmogus yra šalia. Gyvenimas juda pirmyn. Labai stipriai į priekį negalvoji.“

Nepaisant to, kad Vida jis visuomet pasitikėjo ir pasitiki, tačiau yra dalykų, kurių jai nepasakoja: „Yra dalykų, kuriuos išsipasakoju globėjai, bet yra dalykų, kurių nesakau. Nesakau, nes nenoriu, kad ji jaudintųsi. Čia nėra melas, čia yra nutylėjimas. Ji labai išgyvena dėl manęs, Manau, kad visi vaikai kažko mamoms nepasako ir būna ramu. Jos dažnai pradeda jaudintis.“