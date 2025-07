Vytautas įtaria, kad jo žmona gali būti neištikima: „Tik išvažiuoji kažkur dirbti – jau su kitu“

Šeimos skyrybų drama laidos „TV Pagalba“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

Moteris tikina, kad bendro gyvenimo kartu su Vytautu nebemato, nes jau ilgą laiką gyvena nuolatiniame mele. Nors vyras jau kuris laikas žada nebegerti, tačiau savo žodžio nesilaiko ir vėl pradeda iš naujo.

Jolanta papasakojo, kad ir pirmoji jos santuoka su kitu vyru sugriuvo dėl pastarojo alkoholizmo. Pradėjusi santykius su Vytautu galvojo, kad su juo šios problemos nebus.

REKLAMA

REKLAMA

„Sako nustosiu, nustosiu, negera šiandien, rytoj nustosiu, bet tas rytojus tęsiasi ilgai. Aš išsiskyrusi, 15 metų gyvenau su vyru alkoholiku, išsiskyriau tikėdamasi geriau, bet...“, – kodėl nori skirtis su Vytautu pasakojo Jolantas.

REKLAMA

Kenčia pavydo priepuolius

Nuo tos dienos kai Jolanta susipažino su 9 metais jaunesniu Vytautu praėjo jau penkeri metai, o susituokę jie jau trejus metus. Tikina, kad su juo gyvena nuolatinėje kontrolėje, o išgėręs šis nuolat kelia pavydo scenas.

Vytautas pripažįsta, kad daugelis problemų jo šeimoje – tik dėl alkoholio.

„Jaučiu jai žiaurią meilę, bet viską daro alkoholis, per juos tik pykčiai. Patikėkite, kiek gyvenau su kitomis moterimis, nemylėjau taip. Galima ir taip pasakyti, kad aš ją dievinu. Kada mes susipykstame? Tada, kai ji pamato, kad aš vėl geriu. Bet manau yra potraukis, be to, negera būna“, – skyrybų su Jolanta tikino nenorintis Vytautas.

REKLAMA

REKLAMA

Jolanta sako, kad Vytautas gerti pradėjo ne iš karto, o pradžioje buvo ir blaivus pusantrų metų periodas. Priklausomybė atsirado, kai moteris vyrą kartu su savimi išsivežė padirbėti į Norvegiją. Užsidirbęs pinigų jis atleido vadeles ir vėl pradėjo vis dažniau svaigintis.

„Iš pradžių matomai neturėjo iš ko, o tie pinigėliai davė laisvę jam. Dabar rėkia, neklauso, balsą pakelia. Grįžus gyventi į Lietuvą ta problema dar labiau padidėjo, draugai aišku, kompanijos atsirado, nors šiaip jie nebūna, kad namo nepareina“, – skundėsi moteris.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Moteris po barnių su vyru jau ne sykį Vytautą yra išvariusi iš namų. Jis apsistoja kitame jiems priklausančiame būste, o savo žmoną nuolat atakuoja žinutėmis.

„Jeigu jis būna išgėręs, tai oi... Labai visko daug: įžeidinėjimų, prikaišiojimų, labai pavydus jis yra. Pasakau, kad bendradarbis man padeda darbe, tai sako eik su juo ir gyvenk. Jei taip toliau, tai tikrai galėčiau ir skirtis, nes nuo viso šito pavargau“, – guodėsi Jolanta.

REKLAMA

Vytautas nusivylęs moterimis

Vytautas pripažįsta, kad yra be galo pavydus ir mano, kad tai dėl jo buvusių gyvenimo meilių neištikimybės.

„Kiek turėjau moterų, tai visos išėjo į kairę. Tik išvažiuoji kažkur dirbti – jau su kitu“, – priežastį, kodėl gyvenime nebepasitiki moterimis, įvardijo Vytautas.

Jolanta įsitikinusi, kad jiems su Vytautu dabar būtų geriausia pagyventi atskirai. Tuo tarpu Vytautas to daryti nenori ir tikino, kad ir taip jiedu jau kuris laikas negyvena kartu.

REKLAMA

„Kai prisigeri žodžiai neišpasakyti... Dangus su žeme maišosi, aš negaliu ryte atsigauti po tų žodžių... Susirask kompanionę ir gyvenk su ja, kuri tau nekels priekaištų, nieko. Tu pats žinai, kad alkoholis man yra pats didžiausias priešas“, – graudinosi moteris, kuri dėl mylimojo gydymosi teigė netgi esanti pasiryžusi pasiimti atostogas.

Visą pokalbį su Jolanta ir Vytautu žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje. Ar pavyks „TV Pagalbos“ vedėjams atkalbėti porą nuo skyrybų?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.