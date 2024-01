Jaroslavas priglaudė šviesiaplaukę nepažįstamąją, o ši jo gyvenimą pavertė pragaru. Dabar žmogus bijo gyventi savo paties namuose. Vyras sakė, kad nukentėjo, nes yra geros širdies.

Prieš 6 metus Jaroslavas sutiko žavią be namų likusią šviesiaplaukę Kristiną ir pakvietė ją gyventi kartu. Šiandien jis tikina, kad nebeturi vietos savo paties namuose.

Jis sakė, kad vietoje meilės ir šilumos jis sulaukė tik kietaširdiškumo ir siaubingo skaudinimo.

„Gali į galvą ir kirvuką suvaryt“, – taip apie kadaise mylėtą moterį kalbėjo vyras.

Jaroslavo teigimu, vieną vakarą, jam grįžus namo po darbo, sugyventinė pranešė, kad jo laukia policijos pareigūnai. Vyras buvo apkaltintas smurtu artimoje aplinkoje ir 15-kai parų negalėjo artintis prie savo namų.

„Nežinia kada vėl gali atvykti policijos pareigūnai ir vėl bus orderis“, – su nerimu kalbėjo vyras.

Sugyventinė ne tik kartu gyvenančiam vyrui kviečia policiją, bet ir gadina turtą. Nukentėjusysis teigė, kad nusipirko valtį žvejybai, o Kristina ją supjaustė peiliu.

„Aš žiūriu į ją, o man ašaros byra“, – tvirtino vyras.

Žmogus jau tvirtai apsisprendė, jis nori, kad Kristina tuoj pat paliktų jo pastogę ir niekada nebegrįžtų.

„Su daiktais, ar be daiktų, vis tiek išeini“, – rėžė Jaroslavas.

P rašo sugyventinę išvežti

Tačiau moteris nesutinka, galiausiai ji pradėjo vardinti, kiek daug yra padariusi dėl mylimo vyro.

„Aš tavo mamą prižiūrėjau, gera buvau, skalbiau, valgyt dariau. Kiek aš savo sveikatos praradau per tave, per tavo mamą, dėl to aš tokia kūda“, – tikino Kristina.

Moteris graudindamasi sakė, kad myli šį vyrą, bet tokio paties atsako iš jo nesulaukia. Jaroslavas tai neigė.

„Pas mane širdies senų seniausiai nėra“, – pripažino jis.

Jaroslavas išsakė savo prašymą „TV Pagalbos“ gelbėtojai:

„Jeigu galite, kur nors ją patalpinkite.“

„Aš niekada gyvenime jo niekam neatiduosiu“, – atrėžė Kristina.

Skaudi šeimos istorija – trečiadienio „TV Pagalboje“.

