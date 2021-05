Valdančiųjų reitingai krinta, o politologai perspėja: „Rudenį laukia apskritai krachas“

„Aš savo reintingų nei tada, kai jie kyla, nei tada, kai jie krenta nekomentuoju. Penki mėnesiai nuo Vyriausybės darbo pradžios, tai nežinau, ką buvo galima pasakyti prieš penkis mėnesius, kai ji buvo ką tik suformuota“, – teigia I. Šimonytė.

Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis pritaria: „Nesivaikau reitingų, nei į vieną, nei į kitą pusę nesidžiaugiu. Pakilo pusantro procento, neraudu, jeigu nukrito penkiais.“

Valdantieji tikina, kad daug dėmesio mažėjančius lyderių reitingams neskiria. Naujienų agentūros ELTA užsakymu balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje atlikta „Baltijos tyrimų“ reprezentatyvi apklausa rodo, kad užsienio reikalų ministro G. Landsbergio ir premjerės I. Šimonytės palankiai vertinančių žmonių dalis lyginant su praėjusių metų lapkričio mėnesiu krito penkiais – šešiais procentais.

G. Landsbergis sako: „Nežinau, ką pasakyti, siaubas, pasaulio pabaiga.“

Didžiausią nuosmukį patyrė A. Armonaitės reitingas: politikę palaikančių žmonių dalis sumažėjo 8 procentais.

„Normaliai vertinu, dirbam. Dabar mums svarbu sprendimai, o tas įvaizdis visaip ten būna, banguoti tie reitingai, tai normaliai vertinu“, – teigia A. Armonaitė.

Tyrimo rezultatai leidžia palyginti politikų populiarumą kadencijos pradžioje ir po penkių mėnesių, dėl to apžvalgininkai ir politologai rezultatais nesistebi. Esą visų naujų Vyriausybių, reitingai pradėjus dirbti krenta. Vienintelis dalykas kuris stebina: kritimo greitis.

„Šį kartą tai vyko greičiau dėl padėminės situacijos. Dėl kai kurių, kontraversiškų įstatymo projektų. <…> Galiausiai sudrebino visuomenę partnerystės reikalai jau kurį laiką, kelia didelę sumaištį, skaldo pačia koaliciją bei konservatorius“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto politologas Bernaras Ivanovas.

Anot tyrimą atlikusių sociologų, jautriai žmonių požiūrį į politikus veikia ir pandemija.

„Daugiau tų vertinimų emocinių: patinka, nepatinka, suvaržymų per daug, karantinas per ilgas, per trumpas. Ramesniais metais daugiau žmonės atsižvelgia į tam tikrus atskirus veiksmus, veiklą įvairiose srityse“, – teigia sociologė Rasa Ališauskienė.

Politologų ir apžvalgininkų nuomone, valdančiųjų populiarumo mažėjimas tik prasidėjo.

„Rudenį laukia apskritai krachas, ekonominiai sprendimai, nedarbas, karantino sprendimai, pasivys taip, kad mažai nepasirodys“, – sako B. Ivanovas.

Apžvalgininkas Vytautas Bruveris mano: „Tos pranašystės, kad tai gali būti ilgalaikis nuoseklios ir sunkiai sustabdomos ir pavojingos tendencijos pradžia, jos tvirtinasi. <…> Yra koordinacijos politinės ir komunikacijos problemos tarp valdančiųjų partijų, tiek tarp Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio, kurie yra konkurentai, tiek tarp Laisvės partijos ir Tėvynės sąjungos. Ir Tėvynės sąjungos viduje, vadovybės ir pačio radikaliausio, homofobinio sparno.“

Kol I. Šimonytės ir dalies jos ministrų reintingai krinta, buvusios Vyriausybės padėtis taisosi. Palankiai vertinančių Saulių Skvernelį padaugėjo 7-iais, o Aurelijų Verygą net 14-a procentų.

„Žmonės turi geriausią galimybę palyginti. Tada, kada buvo mūsų Vyriausybė, sulaukdavome nemažai kritikos. Dabar yra kita Vyriausybė, kur buvo daug lūkesčių. Lyginimai atsispindi pasitikėjimo vertinime“, – sako S. Skvernelis.

A. Veryga teigia: „Visuomenė mato kitokį paveikslą, kaip ministrai komunikuoja, sako: „Va, dėl jūsų, kurie nesiskiepija, stoja verslai ir panašūs dalykai. Dėl ko mus kaldavo ir sakydavo, kad jūs čia ne taip kalbat, dabar net kvadratu kalbama lygiai taip pat, arba net baisiau.“

Politologai ir apžvalgininkai pasakoja, kad Lietuvos visuomenė greitai užmiršto, dėl ko nemėgo ankstesnės valdžios.

„Eilinis patvirtinimas to seniai žinomo dalyko, kad rinkėjų atmintis yra trumpa. Didelės mūsų rinkėjų masės yra paprastai ir naiviai mąstančios, jeigu jau valdžia nepatinka, reikia gręžtis į opoziciją. Nepaisant to, kad opozicija buvo lygiai tokia pati arba dar labiau nemėgstama valdžia“, – sako V. Bruveris.

Aiškėja ir tai, kaip žmonės vertina dabartinį sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį. Ši balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje atlikta apklausa rodo, kad Arūną Dulkį palankiai vertina 32 procentai apklaustųjų, daugiau nei pusė – neigiamai.