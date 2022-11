Tuoj gimdysianti moteris liko be pastogės: kaimynė atskleidė, kas dėdavosi nuomojamame bute

Moteris neslepia, kad dabar ją labiausiai gąsdina mintis, jog pagimdžiusi su vaiku turės keliauti į šeimos krizių centrą.

„Viskas mus užgriuvo vienu metu: tas vyro biuletenis, pinigų nebėra... Metus čia gyvename, terminas baigėsi ir turime išeiti be jokių kalbų. Visą situaciją dabar siaubingai išgyvenu, net nežinau, ar aš iš viso turėsiu jaukų kampelį kažkokį savo, kai jau reikės gimdyti ir kai iš ligoninės išeisiu. Gal būsiu į tuos šeimos namus pasiųsta... Noriu pagimdyti ramiai ir žinoti, kad grįšiu į savo namus“, – guodėsi ji.

Viskas gal nebūtų taip dramatiškai pasisukę, jei ne incidentas su kaimynais. Šie esą pradėjo skųsti juos tiek buto šeimininkui, tiek visoms tarnyboms.

REKLAMA

Aukštu žemiau gyvenanti buvusi mokytoja tikina, kad jauna šeima jai pridarė nemažai nuostolių. Vonioje be priežiūros palikti vaikai sykį jau užliejo jos butą, o šeima kilimus purto ne lauke, o tiesiai per savo buto langą, taip išpurvindami ir jos langus, kurių ji pati negalinti nuvalyti. Negana to, vaikai dar ir nuolatos mėto šiukšles per buto langą. Pensininkę erzina ir nuolatiniai vaikų riksmai ir įtartini šeimos bičiuliai, kurie čia dažnai laikosi.

„Visi skundžiasi, kad čia čigonai vaikšto. Aš dažniausiai šeimininkui skambinu, nes neturiu kitur kur skambinti arba skambinu į savivaldybę, į tą socialinę rūpybą, kur vaikus tikrina, ar jie prižiūrėti“, – skundėsi kaimynė.

REKLAMA

REKLAMA

Pora bandė savo jėgomis ieškoti kito būsto ar nors kokios išeities – kreipėsi ir į socialinius darbuotojus, o jų atsakymas juos šokiravo. Besilaukiančiai moteriai pasiūlė krizių centrą, o vyrui – nakvynės namus.

Šeimos prašymas – padėti jiems susirasti butą, kuriame nereikėtų mokėti avanso arba jį galėtų sumokėti dalimis per du, tris mėnesius.

„Man labiausiai pikta ant socialinės darbuotojos. Ji buvo atėjusi ir tik rankomis skėsčioja ir man sako, radote ar neradote jau kur išeiti...“, – jokios pagalbos tikina taip ir nesulaukusi moteris.

Apie jauną šeimą užklupusius rūpesčius žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.