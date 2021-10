Tūkstančiai žmonių savaitgalį skubėjo pasigrožėti moliūgais: nusidriekė 6 km ilgio eilė į miestelį

Tokio svečių skaičiaus nedidelis Švėkšnos miestelis jau nebepamena kada matė. Vykstanti tradicinė moliūgų šventė sutraukė dešimtis tūkstančių lankytojų. Automobilių eilės į miestelį nusidriekė po 6 kilometrus, spūstyse žmonės laukė ir po pusantros valandos.

Tačiau atvykę sako, jog kentėti buvo verta – šviečiantys moliūgai vienas už kitą gražesni ir išradingesni. Pavyzdžiui, išraižytu Džeko Nikolsono veidu sustabdytoje akimirkoje iš klasikinio siaubo filmo „Švytėjimas“. Atrodo, jog tuoj nuskambės jo frazė „O štai ir Džonis“.

„Super, tobulos nuotaikos, iš tikro labai daug žmonių, tačiau vaizdas yra smagus ir tobulas“, – sako klaipėdietis Vilius.

„Žmonių labai daug, gal net per daug tokiu momentu kaip dabar situacija. Bet viskas tvarkoj, visi nori pamatyti, kažkur išeiti, kažkuo pasigrožėti. Tai viskas tvarkoj“, – teigia Ingrida.

„Labai daug žmonių. Turbūt daugiau nei moliūgų. Visi išsiilgę pramogų, tai atvažiavom ir mes. – Ar blogai, kad daug žmonių? – Na, turbūt. Oras toks geras, bet yra grūsčių. Praeiti su vaikais, kad nepamestum, yra biškutis iššūkių“, – sako rietaviškė Rūta.

„Patiko labiausiai piešiniai kur buvo beždžionės. – Kodėl? – Nes labai krieitiviškas darbas, nebuvo taip, kad išpjauta, silpnai išpjaustinėta“, – sako iš Tauragės atvykęs Naglis.

Kitas moliūgas, apie kurį kalbėjo jaunasis šventės dalyvis. Į aplinkinius mąsliai žvelgia beždžionė. Ją išraižęs klaipėdietis Paulius pasakoja, kad darbas truko net dešimt valandų.

„Šitos beždžionės tokios emocingos atrodė, pamainiau. Tiesiog, žiūriu į paveikslėlius ir šiek tiek suprantu ar gerai ant moliūgo atrodys ar ne. Tai šitos beždžionės pamaniau visai neblogai atrodys, tai pabandžiau, padariau ir va rezultatas toks“, – sako moliūgo savininkas Paulius.

Šventės šūkis – „Mes už šviesą“. Šviesą žmonių širdyse bei veiduose. Organizatoriai pabrėžia, kad šventė visiškai nesisieja su Helovinu, tad ir rengią ją kur kas anksčiau. Beje, ši Švėkšnos moliūgų šventė jubiliejinė – dešimtoji.

„Bet pagal šiandieninius mastus, tai turbūt, pati gausiausia. Net sapnuot nesapnavom, kad tiek gali atvykti pasižiūrėti. Ir, žinot, girdėjau atsiliepimų tokių, kad per Palangos vasaros atidarymą tiek nėra žmonių kiek čia“, – sako Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis.

Tam pritaria ir vietiniai. Visas dešimt moliūgų švenčių galintys palyginti švėkšniškiai sako, kad ši tikrai išskirtinė.

„Nu ką, metuose kartą. Patinka, tikrai. – Žmonių ne per daug? – Šiandien gal per daug, nes vakar oras neleido, būtų pasidalinę per dvi dienas. Bet kartą per metus, pakentėsim“, – sako švėkšniškė Jolanta.

„Dabar tai labai keistai. Bet sakė su galimybių pasais. Aš manau, kad čia visi su pasais“, – teigia Lidija.

Moliūgų skaičius taip pat rekordinis – šviečia kur bepažvelgsi. Didžiąja dalį jų visą savaitę skaptavo bei raižė vietos gimnazijos bendruomenė, kitus sunešė patys švėkšniškiai bei miestelio svečiai. Stengėsi ir Švėkšnos darželinukai. Moliūgu derliumi visus juos aprūpino ūkininkai.

„Šiemet vienas ūkininkas apie 600 atidavė. Buvo užsisodinęs. Ir man atrodo, yra tokių žmonių, kur po biški ūkininkai žino tas mūsų tradicijas ir užsiaugina daugiau“, – sako A. Šeputis.

Nustebinti tokios žmonių gausos švėkšniškiai kitais metais žada pagalvoti kaip išvengti tokios grūsties. Beje, žada ir dar vieną dalyką – surengti dar geresnę šventę. Į ją kviečia jau 2022-ųjų spalį.