Tiesioginio eterio metu orų pranešėjo poelgis žiūrovus paliko be žado: neslėpė baimės

„NBC4 Washington“ vyriausiasis meteorologas Dougas Kammereris balandžio 1-ąją pranešinėjo orus ir kalbėjo apie artėjantį tornadą. Tačiau vyras pastebėjo, kad tornado kelyje yra ir jo namas, todėl vyras nedelsdamas tiesioginio eterio metu ėmė skambinti savo vaikams ir liepė jiems slėptis.

„Kol aš kalbėjau apie tornadą, aš pamačiau, kad jo kelyje bus ir mano namas, ir supratau, kad privalau įspėti savo vaikus. Buvo tikrai baisu, visuje jaučiau nerimą“, – po transliacijos kalbėjo D. Kammereris.

Savo akimis pamatyti šį momentą galite čia:

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6