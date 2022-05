Sukūrė reaktyvinį kostiumą – gali pakelti žmogų į 3,5 km aukštį: „Iš pradžių pagalvojau – tai yra neįmanoma“

Paramedikas Jamie kyla į kalną. Kad įveiktų gravitaciją jam tereikia šio reaktyvinio kostiumo – ant pečių esančios reaktyvinės kuprinės ir dviejų mažų turbinų, pritvirtintų prie rankų.

„Iš pradžių pagalvojau – tai yra neįmanoma. Tačiau pradėjau mokymus ir supratau, kad iš tiesų tai visiškai įmanoma. Manau, kad tai suteiks daug privalumų pacientams“, – teigia paramedikas Jamie Walsh.

Jamie tapo vienu iš trijų stažuotojų, kuris, atrodydamas kaip tikras superherojus, neilgai trukus su kuprine skris į atokias vietas gelbėti žmonių. Dabar į tokias gelbėjimo operacijas paramedikams tenka vykti sraigtasparniais. Šį įspūdingą reaktyvinį kostiumą pristatė Jungtinės Karalystės kompanija „Gravity Industries“. Reaktyvinė kuprinė žmogų skraidinti gali didesniu nei 128 kilometrų per valandą greičiu – tai reiškia, kad į iškvietimą paramedikas galėtų nukeliauti vos per kelias minutes.

Tiesa, vienas toks kostiumas kainuoja per 400 tūkstančių eurų. Tačiau, anot jo kūrėjo, tokia investicija medikams vis tiek apsimokėtų.

„Apskaičiavus skubios pagalbos poreikį, sąlygas, paramedikų sraigtasparnio ir jo techninės priežiūros, visos dalyvaujančios įgulos kainą – viską, tai iš tikrųjų atsiperka“, – sako „Gravity industries“ įkūrėjas Richard Browning.

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad Jamie skrenda gan žemai – tačiau tai dėl saugumo sumetimų. Iš tiesų kuprinė gali pakelti žmogų ir į didesnį nei 3,5 kilometrų aukštį. Kompanija siekia, kad tokie reaktyviniai kostiumai būtų plačiai naudojami greitojoje pagalboje – tada paramedikai galėtų žmones, įstrigusius kalnuose ar avarijoje, pasiekti vos per keletą minučių. Be to, šie kostiumai šiuo metu išbandomi ir karyboje.