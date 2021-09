Stichijų JAV padariniai: žuvusiųjų – keturi, šimtai tūkstančių nežino, kada pavyks atstatyti regioną

Griuvėsiai, kiek tik aprėpia akys. Taip atrodo Naujojo Orleano priemiesčiai po susidūrimo su vienu galingiausių kada nors Jungtines Valstijas užgriuvusiu uraganu „Ida“. Nuo sekmadienio vakaro Luizianoje ir Misisipėje daugiau nei milijonas žmonių vis dar be elektros. 250 kilometrų per valandą vėjo greitis it degtukus išvartė elektros stulpus. Nutraukta tūkstančiai kilometrų elektros linijų. Be to, daugiau nei 400 tūkstančių žmonių vis dar neturi ir geriamojo vandens. Lyg to būtų negana, regione artimiausiomis dienomis prognozuojami didžiuliai karščiai.

Prie uraganų pratę vietos gyventojai sako tokio susidūrimo su stichija nepamenantys. Luizianoje veikia vos kelios degalinės, o sugrąžinti elektros tiekimą gali prireikti ištisų savaičių. Vyras sako, kad uragano vėjas namo prieangį nuplėšė it servetėlę.

„Šito aš tikrai nesitikėjau – tai, kas čia įvyko, buvo beprotybė. „Ida“ yra vau“, – sako Luizianos gyventojas Matt Koontz.

Dėl nutrūkusio elektros tiekimo ir geriamojo vandens trūkumo COVID pacientų pilnose Luizianos ligoninėse auga nerimas. Kai kurios jų stipriai nusiaubtos, tad sunkiausi ligoniai evakuojami. Uragano metu dingus elektrai dūstantiems pacientams deguonį medikai turėjo pumpuoti savo rankomis.

„Elektros nėra šimtus mylių aplink. Dega pastatai – žmogau, tai beprotybė. Tik pažvelk į tuos medžius. Visur vanduo, apsemti keliai. Žmonės keliauja valtimis“, – teigia savonoris Ty Maguire.

Gelbėtojams pasiekia vis daugiau nuo pasaulio vis dar atskirtų bendruomenių, tad daugėja pranešimų apie uragano aukas. Jų jau keturios. Dar vienas 71-erių metų vyras laikomas dingusiu, kai brendantį per potvynio vandenis jį užpuolė aligatorius. Iš roplio nasrų jį ištraukė į pagalba atskubėjusi žmona. Tačiau kol ji nubėgo į namus iškviesti pagalbos, sužeistas vyras dingo. Gelbėtojai perspėja, kad tikrasis Idos sukeltos destrukcijos mastas dar tik ryškėja – aukų skaičius gali išaugti.