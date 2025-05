Štai kaip reikia plauti vaisius ir daržoves: kitaip rizikuojate susirgti net mirtinomis ligomis

Daugiau apie tai, kaip kai kurios cheminės medžiagos kenkia sveikatai, naujienų portalo laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos Ambulatorinio skyriaus vadovė endokrinologė, profesorė Džilda Veličkienė.

Būtina naudoti natūralesnius produktus

Profesorė vardija, kad tokios medžiagos kaip pesticidai, herbicidai gali pakenkti spermotozoidų kokybei, taip pat žaloti ir moters vaisingumą, ar net paskatinti kai kurias ginekologines ligas: „Medžiagos labai dažnai turi poveikį skydliaukės veiklai ir reprodukcinei sveikatai, ne tik moters, bet ir vyro“.

Tad vienintelis būdas žalą sumažinti – naudoti kuo natūralesnius, kuo mažiau priedų turinčius gaminius.

Be kosmetikos, nemažai cheminių medžiagų gauname ir valydami namus įvairiomis priemonėmis, valgydami chemiškai apdirbtą maistą.

„Mes naudojame daugybę valiklių savo buityje, mes naudojame maisto produktus, kurie yra apdirbti pesticidais, valgome maistą su skonio stiprikliais, konservantais ir t.t., tad sudėjus visas tas medžiagas, jų netgi sąveikos mes pilnai nežinome. Tad bendra žinutė būtų tokia, reikia stengtis rinktis kuo natūralesnius produktus, kreipti į šiuos dalykus dėmesį“, – sako D. Veličkienė.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbu tinkamai plauti vaisius ir daržoves

Be to, labai svarbu tinkamai plauti maisto produktus, nes tai gali turėti negrįžtamų pavojų sveikatai.

„Reikia turėti labai didelį budrumą ir labai atsakingai plauti visus produktus, vaisius, nes, kaip žinome, juos užauginti be pesticidų pramonė šiandien dažniausiai negali, nebent yra atskiri ūkiai, kurie augina organinius produktus, bet visais kitais atvejais yra naudojamos medžiagos, kurios yra kenksmingos mūsų sistemai, ir čia mes endokrinologai sakom: taip, reikia kreipti dėmesį, reikia dažnai plauti rankas su kiek galima paprastesniu muilu be kvapiklių, be kažkokių antibakterinių savybių, plauti vaisius ir daržoves, kuriuos naudojame savo maiste“, – teigė D. Veličkienė.

REKLAMA

Anot profesorės, plaunant vaisius ir daržoves galioja viena taisyklė.

„Kalbant apie pesticidus, kurių pėdsakų gali likti ant vaisių, tai jie gali būti pačiame paviršiuje, ypač jeigu to vaisiaus ar daržovės paviršius yra gruoblėtas, tai yra tikimybė, kad ten jų išsilaikys daugiau, bet dalis jų jau gali būti patekę į vaisių. Tai tuos, kuriuos mes plauname, tai reikėtų, kad būtų pakankamai ilga, bent jau pusės minutės ekspozicija po tekančiu vandeniu“, – teigė gydytoja.

Ar reikia plaunant naudoti sodą, vieningo atsakymo nėra.

„Yra duomenų, kad kai kurie pesticidai, jeigu plaunama su soda, jie geriau ištirpsta arba yra neutralizuojami, tokių yra. Na, bet bent jau tas plovimas po tekančiu vandeniu ne mažiau kaip pusę minutės jis turėtų prisidėti“, – tikino D. Veličkienė.

REKLAMA

REKLAMA

Labai svarbu nuplovus vaisius ir daržoves jų nedėti prie neplautų produktų – taip visas darbas gali nueiti perniek. Taip pat nepatariama vaisių ir daržovių mirkyti, nes taip nebus tinkamai pašalinamos kenksmingos medžiagos.

Tiesa, pesticidus pašalinti galima ir nulupus vaisiaus ar daržovės žievelę, tačiau dietologai tam nepritartų, nes būtent žievelėje yra daugiausia maistingų medžiagų.

„Mes tada prarandame skaidulas, dėl ko mes ir norime vaisių ir daržovių. Sveikatos požiūriu musm yra naudinga turėti tuos produktus su žievele“, – teigė profesorė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O į ką turėtume atkreipti dėmesį pirkdami maistą? Į ką atkreipti dėmesį skaitant etiketes? Kodėl vien tik tinkamos mitybos nepakanka ir ką reiktų daryti, kad išvengtume nutukimo, diabeto, skydliaukės ir kitų endokrininės sistemos ligų?

Visi atsakymai – tinklalaidėje „Sveikatos DNR“, kurią rasite čia:

Tinklalaidę „Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, o trečiadieniais – ir TV3 televizijos YouTube paskyroje.