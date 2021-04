Sporto klube treniruokliai sukonstruoti iš bėgių, o jame sportuoja net 80-ečiai

„Ši vieta yra skirta pagyvenusiems žmonėms. Galėtume rinktis į kitokius klubus, kur mūsų bendraamžiai skaito laikraščius, žaidžia šachmatais, tačiau mums svarbiausia treniruotis“, – sako sporto klubo lankytojas Liu Gongtao.

Klubas skaičiuoja jau ketvirtą dešimtį, o dauguma narių čia lankosi nuo pat įkūrimo.

Per visus tuos daugiau nei keturiasdešimt egzistavimo metų salė durų nebuvo užvėrusi nė sykio, net per koronaviruso pandemiją. Vyriausias jos lankytojas – 82-ejų metų vyriškis per pastaruosius metus treniruočių taip pat nepraleido.

„Jei tik senyvo amžiaus žmonės treniruotųsi, jų raumenys būtų kur kas tvirtesni, o kūnas turėtų daugiau energijos. Tuomet mes būtume laimingesni, tiesa? Sportas man padeda išlikti sveiku ir taip nesukeliu jokių problemų savo šeimai“, – teigia Vyriausias sporto klubo lankytojas Yangas Hongzengas.

Metinis narystės mokestis šioje jau legendinėje sporto salėje siekia tik 46 dolerius, o sulaukę 80-ies gali čia lankytis nemokamai.