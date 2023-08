Sirvydis pademonstravo savo naudą: į Nando De Colo tritaškį atsakė tuo pačiu

Pirmajame ketvirtyje kova vyko taškas į tašką, o po jo Lietuva turėjo minimalią persvarą 19:18.

Antrajame ketvirtyje mūsiškiai dažnai klydo, o prancūzai greitai persvėrė rezultatą savo naudai 22:19.

Ketvirčio pabaigoje po veterano Nando De Colo tritaškio aikštės šeimininkai pirmavo 32:27, tačiau atsaką jam pateikė Deividas Sirvydis, kurio tritaškis po perimto kamuolio mažino atsilikimą iki vieno taško.

Per likusį laiką prancūzai sužaidė solidžią atkarpą ir į ilgają pertrauką išėjo pirmaudami 45:33.

Puikią atkarpą antrajame ketvirtyje sužaidė taip pat po keitimo pasirodęs Ignas Brazdeikis, kuriam pavyko pelnyti 6 taškus iš eilės.

Ignas Brazdeikis (@_iggy_braz) scores six in a row to give the #LTUbasketball lead late in Q1.#mesuzlietuva #FRAvsLTU pic.twitter.com/eJ2wfm1lPz