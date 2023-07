Šimonytė apie audringai pasitiktą mokesčių reformą: „Labai mažai yra kalbama apie tai, kas šitame pakete yra teigiamo“

Finansų ministrė Gintarė Skaistė buvo iškviesta pas opozicinius socdemus ir bandė juos įtikinti, kad jos į parlamentą nešama mokesčių reforma yra gera ir verta palaikymo.

„Manau, kad tos diskusijos, kurios vyko iki šiol, jos leidžia tikėtis, kad tam tikrą kompromisą pavyko surasti, kuris leidžia bent jau Seime pateikti šiuos įstatymų projektus“, – teigė G. Skaistė.

Pagrindiniai konservatorių siūlomi pokyčiai liečia dirbančius pagal individualios veiklos pažymas, turinčius nekilnojamojo turto, taip pat uždirbančius bent jau po 30 tūkstančių eurų per mėnesį. Didesni mokesčiai planuojami ir verslininkų uždirbtam pelnui. Konservatoriai siūlo kirpti ir papildomą pensijų kaupimo lengvatą, pagal kurią dabar galima susigrąžinti dalį sumokėtų pinigų.

„Yra turbūt sprendimų, kurie didina mokestines pajamas, yra sprendimų, kurie mažina mokestines pajamas, tai jeigu mes išsirinksime tik tai razinkas, palikdami naujų lengvatų atvėrimą, man atrodo, toks modelis nėra tvarus“, – tikino G. Skaistė.

Bet liberalieji koalicijos partneriai bene daugiausia kritikos žeria dėl individualiai dirbančiųjų. Sako, jog yra neteisinga juos apmokestinti labiau. G. Skaistė atkerta, kad daugiau mokės tik apie 30 tūkstančių iš daugiau nei 200 tūkstančių taip dirbančių žmonių. Tiesa, visiems atsiras maždaug 1 procento papildomas nedarbo draudimo mokestis.

„Yra dalykų, kurie mūsų netenkina ir tikrai teiksime pasiūlymus. Visų pirma aišku žmonės užsiimantys individualia veikla, kad nebūtų demotyvuoti veikti, kad jiems būtų daugiau laisvės, jie ir rizikos daug prisiima rinkdamiesi šią veiklos formą“, – sakė Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.

Nekilnojamojo turto mokestį, kuris bus taikomas tik tiems, kurie turi būstą bent pusantro karto brangesnį, nei vidutinis būstas toje savivaldybėje, anot ministrės, mokės trečdalis gyventojų. O mokesčio vidurkis – 16 eurų.

„NT mokestis, jo bazė plečiama, nesinori žmonėms užkrauti didesnių mokesčių, kai ir taip palūkanos yra pakilusios į 15 metų aukštumas“, – tikino A. Armonaitė.

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen neslepia, jog turi papildomų pasiūlymų.

„Turėsime konkrečių pastabų dėl individualios veiklos apmokestinimo, taip pat nematome realių veiksmų, kurie padėtų kovoti su šešėliu, tai yra dar viena sritis, kurioje norėtume paryškinti pasiūlymus, taigi po pateikimo pritariam, bet su ketinimu teikti konkrečius pasiūlymus kitoje stadijoje“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Didinti mokesčius konservatoriai nori daugiausia uždirbantiems. Iš pradžių siūlė mokesčius kelti tiems, kurie per mėnesį uždirba bent apie 20 tūkstančių eurų. Bet po kritikos kartelę pakėlė ir dabar nusitaikė į tuos, kurie per mėnesį gauna apie 30 tūkstančių, arba daugiau nei trečdalį milijono eurų per metus.

„Negali valstybės biudžeto pajamos visada mažėti, finansavimas švietimui, sveikatai ir socialinei apsaugai visada didėti, nes taip tiesiog nebūna“, – teigė Ingrida Šimonytė.

Šią reformą kritikuoja ir įvairios verslo organizacijos. Joms kliuvo ir pokyčiai individualioje veikloje ir kaupiančių pensijai lengvatos naikinimas ir didėjantys mokesčiai turtingiausiems – tiems, kurie per metus uždirba bent po 100 tūkstančių eurų. Į verslo kritiką viešai sureagavo Ingridos Šimonytės patarėjas Raimondas Kuodis.

„Riestauodegiai gynė savo lovius iki paskutinio. O dabar bando torpeduot kai kurių skylių uždarymą visais būdais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Kuodis.

Nors šitie siūlymai iš dalies reikalingi ir dėl didinamo neapmokestinamojo pajamų dydžio, kuris artinamas prie minimalios algos, opozicija taip pat rado dėl ko papriekaištauti.

„Nematau fiskalinio efekto. Paprastai pasakius, jeigu NPD yra didinamas iki 751 euro, netenkam pajamų apie 200 mln. eurų, tai iš kokių kitų pajamų šaltinių mes gausime papildomas lėšas?“, – klausia „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Algirdas Butkevičius.

„Neteisingai GPM įstatymo projekte suprojektuotas didelių pajamų apmokestinimas, kuris yra mažinamas, užuot, kad būtų didinamas, dėl individualios veiklos, kad yra tikriausiai ta riba per daug aukštai pakelta kartelė“, – teigė socialdemokratų frakcijos narė Rasa Budbergytė.

I. Šimonytė atkerta, kad visi akcentuoja kas jiems negerai, bet mažai atkreipia dėmesį į pozityvius aspektus.

„Labai mažai yra kalbama apie tai, kas šitame pakete yra teigiamo mokesčių mokėtojams: investicijų lengvatos, daug nuosaikesnis gerai apmokamų darbo vietų apmokestinimas, taip pat ir didesnis neapmokestinamų pajamų didinimas, kino lengvata labai pasiteisinusi, pridėtinės vertės mokesčio registracijos ribos pakėlimas ir daug nuostatų, kurias visi priima kaip savaime suprantamas“, – sakė I. Šimonytė.

Galiausiai Seimas reformai po pateikimo pritarė, už balsavo tiek ir liberalai su laisviečiais, tiek ir dalis socdemų. Dabar diskusijos ir pakeitimai, jei tokių bus, keliasi į komitetus.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.