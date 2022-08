Serialas, kurio biudžetas didesnis nei kai kurių valstybių: ar „Žiedų valdovas“ patirs fiasko?

„Žiedų valdovo“ serialą aptarė portalo tv3.lt tinklalaidės apie kiną „Ekrano vergai“ vedėjai Laurynas ir Vilmantas.

Rugsėjo 2 d. pasirodys naujas serialas „Žiedų valdovas: galios žiedai“ (angl. „The Lord of the Rings: The Rings of Power“). San Diege vykusiame didžiausiame populiariosios kultūros renginyje „Comic Con“ pristatytas naujas serialo anonsas.

„Žiedų valdovo: galios žiedų“ biudžetas siekia 1 mlrd. JAV dolerių, o tai yra didesnis maišas pinigų, nei, pavyzdžiui, kai kurių valstybių metinis biudžetas. Tiesa, pusė šios sumos atiteko J. R. R. Tolkieno palikuonims už autorines teises.

„Man tai nėra „Žiedų valdovas“. <...> Visiškai nėra tos dvasios, nėra nieko tolkieniško. Tiek, kiek jie išleido tam pinigų, manau, kad tai labai flopins“, – kalbėjo Laurynas.

REKLAMA

„Jie nenorėjo statyti serialo pagal „Žiedų valdovo“ knygas, jie nenorėjo pasakoti tos pačios istorijos, kurią jau pasakojo filmai. Jie pasakoja įvykius, kurie nutiko tūkstantį metų iki „Žiedų valdovo“ siužeto. Reikia pasižiūrėti, kur buvo sukišti visi tie pinigai“, – pasakojo Vilmantas.

Ko dar galime tikėtis iš „Žiedų valdovo“ serialo? Ar jis perspjaus „Sostų karus“? Apie visa tai – pilname „Ekrano vergų“ epizode.

Visas epizodas:

Kalbėjome apie:

00:00:00 – San Diego Comic-Con

00:01:55 – Marvel visatos ateitis

00:11:19 – „Galaktikos sergėtojų“ pabaiga

00:12:54 – „Juodoji Pantera: Vakanda amžiams“

00:17:47 – „Juodasis Adomas“

00:21:30 – „Shazam! Dievų įniršis“

00:26:00 – Džonas Vikas grįžta

00:28:41 – Kino pasaulį sudrebinęs „Openhaimerio“ plakatas

00:32:57 – „Drakonų namai“

00:39:10 – „Žiedų valdovas: Žiedų galia“

00:45:09 – Kodėl Ryanas Goslingas sutiko vaidinti Keną?

00:47:00 – „Pilkojo žmogaus“ apžvalga

01:07:50 – Ryanas Goslingas prieš Chrisą Evansą

01:29:05 – TV3 „Šeštadienio gero kino vakare“ – „Marsietis“

Tinklalaidę apie kiną „Ekrano vergai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 18 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play ir kiekvieną penktadienį 18 val. „TV3 Televizijos“ YouTube kanale!