Rusai lieja ašaras dėl Europoje konfiskuojamų automobilių – tuo pasinaudojo rusų propagandistai

Gali būti, kad rusų mašinas konfiskuoti teks ir Lietuvos pareigūnams, bet yra įvairių išlygų dėl Kaliningrado tranzito.

Rusė Irina pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip važiuojant iš šunų parodos Vokietijoje prie Hamburgo ją sustabdė vokiečių pareigūnai ir pareiškė, kad jos mašiną konfiskuoja.

Rusų propagandinė žiniasklaida šį atvejį aprašė, ir, žinoma, garsiai rėkė, kad viskas tarytum filme apie fašistus.

Dar viena panaši istorija – rusų šeima iš Sankt Peterburgo atostogų metu keliavo po Europą, aplankė ne vieną šalį, bet grįžtant Vokietijos pareigūnai juos sustabdė greitkelyje už Hamburgo.

O šiems įsukus į degalinę ir pasikalbėjus, pareiškė, kad jų mašiną konfiskuoja. Vyras su žmona ir dviem vaikais liko be transporto priemonės.

Ir šios istorijos – tik pradžia. Dar pavasarį įvedus europines sankcijas, buvo uždrausta į Europos Sąjungą iš Rusijos įvežti daugybę prekių, tarp jų ir automobilius. Ir tik penktadienį Briuselis pateikė išaiškinimą, kad Rusijoje pirktos arba registruotos mašinos turi būti konfiskuojamos.

„Komisijos išaiškinime dėl automobilių yra pasakyta, kad tai turi būti automobiliai arba įsigyti Rusijoje, arba su Rusijos registracijos numeriais, registruoti Rusijoje. Tai tokiu atveju, tokie automobiliai į ES neturėtų patekti“, – teigia Užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė.

Rusų propagandistai jau kalba apie neva rasizmą ir kritikuoja savo valdžią, kad ši nesiima rimto atsako europiečiams.

Dar pernai rudenį Baltijos šalys kartu su Lenkija nusprendė neįsileisti turistaujančių rusų. Tiesa, per mūsų šalį mašinos rusiškais numeriais vis dar rieda, ir, ko gero, konfiskuotos nebus.

„Dabar vyksta konsultacijos su Europos Komisija būtent kaip tai turėtų būti įgyvendinama, nes Lietuvos padėtis yra kiek unikali, būtent dėl Kaliningrado tranzito. Lietuvos teritoriją kerta automobiliai su rusiškais numeriais, kurie turi teisę tą daryti dėl Kaliningrado tranzito sąlygų“, – teigia ministras Gabrielius Landsbergis.

Dabar galioja taisyklės, kad Iš Kaliningrado į Rusiją arba atvirkščiai rusai turi nuvažiuoti per parą – užsibūti Europos Sąjungos teritorijoje jie negali. Laikas kontroliuojamas pagal pasieniečių spaudus pasuose. O jeigu Europos Sąjungoje jie užsibūna per ilgai, tada juos reikia bausti.

„Yra nustatytos tvarkos, kas atsitinka už tokius pažeidimus, bet iš principo tai reiškia, kad žmogus laikinai įvežė automobilį. Laikinas įvežimas, tai tokiais atvejais, teoriškai automobilis turėtų būti konfiskuojamas, nes jo negalima įvežti“, – sako J. Neliupšienė.

Muitininkai kol kas patys dar nežino, kaip reikės elgtis – laukia politikų ir Briuselio išaiškinimo. Tiesa, kol kas lieka neaišku, kaip elgtis ir dėl kitų rusų atsivežtų daiktų. Pavyzdžiui, sankcijų sąraše įrašyti ir nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai, lagaminai, muilas, piniginės ir kita. Ar europiečiams reikės konfiskuoti ir tokius rusų daiktus – dar nežinia.

„Buvo ketinimų vykti per Lietuvos sieną, bet juos informavus, tuos žmones, jie atsisakė šito ketinimo“, – sako J. Neliupšienė.

Rusai dabar lieja ašaras ir vadina europiečius fašistais, bet neaišku, ar pagalvoja, dėl ko tai daroma – būtent jų šalis, kariai ir valdžia žudo Ukrainos žmones. Tad, kol ukrainiečiai verkia gedėdami rusų nužudytų artimųjų, rusai lieja ašaras dėl atimtų mašinų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Per praėjusią parą į Lietuvos teritoriją nebuvo įleisti 7 automobiliai su rusiškais registracijos numeriais: 5 – per Lavoriškių pasienio kontrolės postą, 2 – per Kybartų pasienio postą.

Lietuvos muitinė pastebi, kad bandančių įvažiuoti į Lietuvą su Rusijoje registruotais automobiliais akivaizdžiai mažėja. Nuo pirmadienio ryto iš viso neįleisti 43 tokie automobiliai.

Lietuvos muitinės pareigūnai pasienio kontrolės postuose atvykstančius su Rusijoje registruotais automobiliais perspėja, kad jie nebus įleidžiami, taip pat tokiais automobiliais keliaujantys piliečiai informuojami, kad jeigu bandys įvažiuoti pakartotinai, jiems gresia atsakomybė dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo pagal Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnį. Pagal kurį asmeniui gresia bauda ir automobilio konfiskavimas.

Automobilių su rusiškais registracijos numeriais taip pat neįleidžia ir Latvija bei Estija.