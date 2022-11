„Rūpintojėlio“ režisierius išrinko TOP 5 siaubo filmus: nuo kraupiosios Azijos iki kruvinosios Italijos

Savo siaubo filmų TOP 5 režisierius Jonas Trukanas pristatė tinklalaidėje apie kiną „Ekrano vergai“.

Didelę dalį Jono Trukano siaubo filmų penketuke užėmė juostos iš Azijos, jų čia – net trys: japonų siaubo genijaus Takashi Miike filmai „Peržiūra“ (angl. „Audition“) ir „Žudikas Iči“ (angl. „Ichi the Killer) bei kraują stingdantis korėjiečių režisieriaus Na Hong-jin trileris „Verksmas“ (angl. „The Wailing“).

J. Trukanas neapsiėjo ir be kulto klasikos ir į sąrašą įtraukė ir slasher žanro karalių – Tobe Hooperio „Kruvinas skerdynes Teksase“ (angl. „The Texas Chain Saw Massacre). Tačiau labiausiai netikėtas buvo paskutinis režisieriaus pasirinkimas – italų giallo žanro filmas „Kraujo įlanka“ (angl. „A Bay of Blood“).

„Yra svarstoma, nuo ko prasidėjo slasher. Ir yra 3 filmai, kurie yra visą laiką minimi. Vienas yra „Psycho“, kitas yra „Peeping Tom“, o trečias yra italų giallo stiliaus filmas „A Bay of Blood“. Jis yra fantastiškas. <...> Jis galbūt nėra geriausias, bet jį yra privalu pamatyti“, – filmą rekomendavo režisierius.

Daugiau apie mėgstamiausius Jono trukano filmus, „Rūpintojėlio“ filmavimo ypatumus ir kuo siaubas yra susijęs su komedija – pilname „Ekrano vergų“ epizode:

Kalbėjome apie:

00:00:00 – Intro

00:00:50 – Kas pas mus atvyko?

00:04:34 – „Rūpintojėlio“ gimimas

00:08:20 – Padegta sodyba

00:10:10 – Personažų tipai

00:12:21 – Jaunų talentų atradimas

00:14:40 – Netikras kraujas ir prostetinės žaizdos

00:17:54 – Rūpintojėlio skulptūros simbolika

00:20:18 – Ramybės neduodantys klausimai (SPOILERIAI)

00:36:13 – Požiūris į siaubo kiną

00:40:16 – Ar dideli biudžetai gadina siaubo filmus?

00:42:03 – Kaip gimė Jono meilė siaubui?

00:46:27 – Žaidimas „Kas kur ką papjovė?“

00:52:48 – Originalių mirčių paieškos

00:53:55 – TOP 5 siaubo filmai pagal Joną Trukaną

00:57:45 – Ar siaubo filmai nužmogina?

01:00:43 – Jono ankstyvoji karjera

01:06:45 – Lietuvos kino absurdo karalius