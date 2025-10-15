Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Video > Video naujienos

Po skyrybų basas plikas likęs Nikolajus skundžiasi neteisybe – to iš buvusios žmonos nesitikėjo

2025-10-15 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-15 18:15

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi pensininkas Nikolajus. Žmogus reikalauja, kad jį ramybėje paliktų jo buvusi žmona, su kuria jis išsiskyręs ir kartu nebegyvena jau du dešimtmečius. Esą šiai paliko visą savo turtą, tačiau moteriai esą to negana ir dabar ši siekia iškeldinti jį iš jai priklausančios sodybos.

REKLAMA

0

Į vyriškio gyvenamąją vietą nuvykusi gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė įsitikino, kad vyriškis gerokai įsiaudrinęs, o jo pasakojimai gerokai skiriasi nuo tikrosios tiesos. 

„Išėjau be triusikų, be nieko. Ji sakė, čia ne tavo, o kada mes išsiskyrėme ji mane išmetė. O kada išsiskyrėme, aš jai viską palikau, nieko, sakiau, man nereikia. Nė triusikų, nieko“, – tikino Nikolajus.

Vyras skundžiasi, kad neturi ramybės

Toma išsiaiškino, kad per skyrybas vyras žmonai paliko butą, o jam ši leido glaustis savo tėvų sodyboje, kurią paveldėjo jiems mirus. Ar nebuvo vyras naivus taip pasitikėdamas savo buvusia sutuoktine ir sau nieko nereikalaudamas?

„Jaunas buvau, pinigų turėjau, jūroje dirbau... Ji man sakė, kad manęs neišmes“, – žmonos gražiais žodžiais per skyrybas tikino patikėjęs vyriškis.

Po tokių skyrybų, kai vyrui niekas neatiteko, Nikolajus sako nebenorintis buvusios žmonos matyti nė akyse, tačiau ši ir toliau kišasi į jo gyvenimą, tarsi jie būtų pora. 

Ji taip pat nuolat ką nors prikaišioja, prisako darbų, kuriuos jis turi nudirbti ir apskritai kišasi į jo asmeninius reikalus. Žmogus nori padėti tašką ir gyventi savarankiškai. 

„Ta sodyba ne mano, aš tik priregistruotas. Priklausė jai, o dabar nežinau. Ji žadėjo anūkui perrašyti, o aš jai pasakiau, kai tik perrašysi anūkui, aš uždarysiu vartelius ir tavęs neįleisiu“, – teigė vyriškis, kuris mano, kad pusė namo turėtų oficialiai priklausyti jam.

Moteris paaiškino, kodėl kišasi į buvusio sutuoktinio gyvenimą

Moteris tikina, kad ne kartą savo sodyboje buvusį vyrą yra radusi girtaujantį, atsuktomis dujomis, todėl gyvena nuolatinėje baimėje, kad jos namai vieną dieną sudegs. Esą todėl ir užsuka patikrinti. ar viskas yra tvarkoje, o ne iš piktos valios.

„Aš jam daviau pasirinkti, kur tu nori gyventi. Ar mano bute, ar šitoje sodyboje. Jis pasirinko sodybą ir vis tiek neatstoja, nebegaliu...Aš tiesiog bijau, kad jis sudegins tą sodybą, palieka įjungtas dujas, ko jis ten tik nedarė“, – visiškai kitaip kalbėjo moteris, kuri tikino esanti nuolat bauginama buvusio vyro.

Ne gana to, moteris atskleidė ir netikėtas santykių detales. Parodė žinutes, kuriose buvęs vyras jai prisipažįsta meilėje.

„Aš vakar pas jį buvau nuvažiavusi, o po to jis naktį pas mane atėjo, kėlė triukšmą, šaukė, apėjo langus“, – ramybės tikino neturinti ji.

Galiausiai, po ilgų derybų pavyksta pavyko susitarimą, kuris tenkina abi puses.

Kokį sprendimą dėl tolimesnio bendravimo priėmė buvę sutuoktiniai, žiūrėkite straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

