Pirmosios į Lietuvą Angoros ožkas atvežusios verslininkės papasakojo, kuo jos ypatingos

Angoros ožkas auginančios moterys už jas sumokėjo ne vieną tūkstantį, o dėl jų meilumo ir prieraišumo jas daugelis netgi lygina su šunimis. Tai sena iš Turkijos kilusi veislė. Pieno neduoda ir yra auginamos dėl išskirtinės vilnos.

„Jos meilios kaip šuniukai, netgi šuniukai ne visi kaip jos. Greitai pripranta prie žmogaus. Jos nelipa tvoromis, kaip pieninės ožkos, nelipa medžiais“, – pasakojo G. Vildzevičienė.

Per metus šios ožkos atsiveda vos po vieną mažylį, todėl yra nepigios. Ožkas dukra su mama kerpa du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Per pusmetį Angoros ožkos užaugina apie 15 centimetrų vilną, dar kitaip vadinamą moheri.

Nuo vienos ožkos kas metus galima nusikirpti iki 8 kilogramų vilnos.

Daugiau apie šių ožkų išskirtinę išvaizdą, charakterį, vertingą vilną ir senovinius verpimo būdus žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Moterys į Lietuvą pirmos atvežė Angoros ožkas: papasakojo, kuo jos tokios ypatingos

Laidą „Svajonių ūkis“ žiūrėkite šeštadieniais 9.00 val. per TV3.

VISĄ LAIDĄ RASITE: