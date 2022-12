Peru – nuožmūs protestai: žuvo mažiausiai 7 žmonės

Peru sostinės gatvėse – įspėjamieji šūviai protestuotojams. Tuos, kuriuos pavyksta sugauti riaušių policijai, keliauja į kalėjimą.

O kiti ir nebando bėgti – degina padangas, taip užtverdami kelius arba į pareigūnus mėtydami akmenis.

Ugningi protestai visoje šalyje įsižiebė tuomet, kai šalies parlamentas nušalino Peru prezidentą Pedrą Kastiliją. Tai įvyko po to, kai šalies vadovas bandė nušalinti parlamentą, sudaryti nepaprastąją vyriausybę ir paskelbti komendanto valandą. O tada esą per 9 mėnesius sušaukti naują parlamentą, kuris ne vėliau kaip dar per 9 mėnesius būtų parengęs naują Konstituciją. Po apkaltos Kastilijas buvo suimtas, o jo palaikytojai išėjo protestuoti prieš naująją šalies prezidentę Dina Boluarte, kuri buvo prisaikdinta praėjus vos kelioms valandoms po Kastilijo nušalinimo.

Protestai išties nuožmūs. Mažiausiai 2 tūkstančiai protestuotojų įsiveržė į oro uostą antrame pagal dydį Peru mieste Arekipoje. Čia degino apsaugos kabinas, daužė kilimo ir tūpimo tako apšvietimą. Policijai juos išvaikyti pavyko tik su ašarinėmis dujomis. Per šiuos susirėmimus vienas žmogus žuvo.

O iš viso per beveik savaitę vilnijančius nuožmius protestus žuvo bent 7 žmonės, tarp jų – ir trys paaugliai.