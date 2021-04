Plačiau apie tai domėjosi TV3 laida „Svajonių sodai“.

Pasak sodo ir daržo prekių tinklo „Žalia stotelė“ sėklų skyriaus ir produkto vadovės Liucijos Kunigiškytės, šiuolaikiškos kopūstų veislės auga nedidelėmis guželėmis, kad būtų patogu naudoti ir kartu galėtume prisidėti prie maisto tausojimo.

Ji išskyrė, kad kopūstų veislės skiriasi pagal ankstyvumą. Yra ankstyvos, vidutinio ankstyvumo ir vėlyvos.

„Pačios populiariausios yra vidutinio ankstyvumo veislės, kurios tinkamos rauginimui, kurios turi daug cukrų ir yra skanios“, – teigė zaliastotele.lt konsultantė.

Veislės, kurios tinka ankstyvam derliui

„Minica H“

Ankstyva hibridinė veislė sukurta šiuolaikiniam daržininkui, nes svoris jos yra nuo 1 kg iki 1,5 kg. Ji yra sultinga, ne tokia akmeninė, lengva, puikiai nusiima lapai. Kopūsto sėklos yra sėjamos anksti pavasarį, įdaiginamos, o jos daigai atsparūs šalnoms ir sodinama į nuolatinę daiginimo vietą gegužės pradžioje.

Garbanoti savojiniai kopūstai „Verita“

Šios veislės kopūstų savo darže privalo turėti kiekvienas dzūkas. Ne tik dėl to, kad gūžė be galo graži ir skani, bet dėl to, kad šie kopūstai išaugina įspūdingo dydžio lapus, ant kurių gudrūs dzūkai kepa labai skanias bulvines bandas.

Kalbant apie pačius kopūstus, tai yra garbanoti kopūstai, jie tinka vasaros salotoms, gali būti įdaromi mėsa, įvairiomis daržovėmis ir kepami. Plotą užimą didelį, todėl sodinti reikėtų kas 70 centimetrų atstumais.

Veislės, kurios skirtos rauginimui

„Ramco H“

Šios veislės kopūstai įspūdingo dydžio, derlius imamas rugpjūčio pabaigoje. Jį galime naudoti rudeninėms salotoms, konservavimui, rauginimui. Jis sveria apie 6-8 kilogramus. Jis turi daug cukrų, todėl puikiai tiks rauginimui.

Daugiau patarimų, kokias kopūstų veisles rinktis, žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „Svajonių sodai“ žiūrėkite sekmadieniais 11 val. per TV3.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE: