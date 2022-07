Pareigūnai negalėjo sulaikyti juoko – tokio vaizdelio tarnybiniame automobilyje dar nematė

Socialiniame tinkle „Facebook“ pareigūnai paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jų tarnybiniame automobilyje sėdi avis. Įraše girdėti, kad policininkai negali sulaikyti juoko, o nesuprasdama, kas vyksta, avytė dar ir užbliovė, o tai dar labiau prajuokino pareigūnus.

Pasirodo, kad liepos 5-ąją Old Tauno pareigūnai sulaukė iškvietimo iš susirūpinusių gyventojų, kurie kieme pastebėjo pasimetusią avį. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai sugebėjo įsisodinti avį į savo tarnybinį automobilį, o po to apsukę kelis ratus per rajoną rasti ir jos šeimininką.

Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite siužete, esančiame straipsnio pradžioje.