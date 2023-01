Nustebo net parko prižiūrėtojai – tokio dydžio invazinės rupūžės dar nebuvo matę

Rupūžė buvo pastebėta po to, kai Kvynslando Konvėjaus nacionaliniame parke darbuotojus privertė sustoti per kelią šliaužusi gyvatė, pranešė valstijos vyriausybė.

„Išlipau iš automobilio ir pagriebiau agą; negalėjau patikėti, kokia didelė ir sunki ji buvo“, – pasakojo parko prižiūrėtoja Kylee Gray, prisiminusi, kaip praėjusią savaitę aptiko varliagyvį.

„Tokio dydžio aga ėda viską, kas telpa į burną, įskaitant vabzdžius, roplius ir mažus žinduolius“, – sakė ji.

Gyvūnas buvo išvežtas ir užmigdytas.

Savo akimis pamatyti rupūžę galite vaizdo siužete, esančiame straipnio pradžioje.

1935 metais agos buvo užveistos Kvynslande siekiant kovoti su vabalais cukranendrių kenkėjais, o tai turėjo pražūtingų padarinių kitiems laukiniams gyvūnams.

2,7 kg sverianti rupūžė gali būti rekordininkė, teigiama Kvynslando aplinkos ir mokslo departamento pranešime.

Departamentas teigė, kad šis „monstras“ gali atsidurti Kvynslando muziejuje.

Dėl jos dydžio parko prižiūrėtojai mano, kad tai buvo patelė.

Nors rupūžės amžius nežinomas, „ši amfibija gyvena jau seniai“, – sakė K. Gray ir paaiškino, kad laukinėje gamtoje šie varliagyviai gali gyventi iki 15 metų.

Agų patelės per sezoną gali padėti iki 30 000 kiaušinėlių, be to, šie gyvūnai yra labai nuodingi, todėl kai kurie vietiniai plėšrūnai gali išnykti.