Negailestingos uragano pasekmės – užlietos gatvės, žuvo 27 žmonės

Kone stipriausias uraganas Otis nusiaubė Ramiojo vandenyno pakrantę Pietų Meksikoje. Liudininkai užfiksavo, kaip stiprūs vėjai ir gausus lietus sugriovė prabangų Akapulko kurortą. Naujausiais duomenimis, žuvo 27 žmonės, keturi dingo be žinios. Gali būti, kad aukų bus ir daugiau: uraganas sutrikdė ir mobiliojo ryšio perdavimą, be to, pareigūnai dar nepasiekė visų nukentėjusių vietovių.