Nauja sąmokslo teorija plinta internete: filmuoja, kad neva medicininėse kaukėse raitosi kirminai

Tokiais vaizdais dalinasi ir kai kurie Seimo nariai. Mokslininkai sako, kad niekaip kitaip, tik kaip kliedesiais to pavadinti negalima. Tad kas tie mistiški judantys kirminai?

„Tikrai gyvas sutvėrimas. Garinamas vanduo. Ar tai jam patinka, ar nepatinka jis kažką čia judina uodegą. Ir čia vidinė kaukės pusė. Tam turbūt, kad mes juos įkvėptume ir mūsų organizme, plaučiuose šitie dalykai daugintųsi“, – įžvalgomis apie kaukes ir jose aptinkamus judančius juodus siūlus dalinasi kai kurie lietuviai.

Tokiu įrašu pasidalinęs vyras rašo, kad kaukės ne tik kenkia dėl neiškvėpuoto anglies dvideginio, bet ir dėl to, kad į jas neva kažkas prileido kažkokių, gryna akimi neįžiūrimų gyvių. Perspėja, kad kaukė buvo pirkta Lietuvoje, viename iš prekybos centrų.

Kitas vyras taip pat dalinasi eksperimento su kauke vaizdais: „Kažkoks tai labai įdomus plaukas. Kodėl čia pilna kaukėj mėlynoj? Pašildom.“

Vyras rašo, kad šie keisti „plaukai“ reaguoja į šilumą ir drėgmę ir jų paskirtis tikrai ne virusus sulaikyti. Pasak eksperimentuotojo, visi dėvintys kaukes savo plaučiuose turi tokių „daiktų.“ Vyras rašo, kad kaukėje pirktoje prieš 3-4 metus tokių „kirminų“ nebuvo.

Vaizdu ir nuotraukomis pasidalino ir Seimo narys, valstietis Valius Ąžuolas. Politikas teisinasi, esą jokių sąmokslų teorijų jis neįžvelgia ir jų neskleidžia, o reaguoja į įsibaiminusių žmonių jam siųstas žinutes, ir galvoja, kad tai gali būti nesertifikuotos, neaišku iš kokių medžiagų pagamintos kaukės. Seimo nariui į galvą nešovė, kad mistinis siūlas yra tiesiog elementari mikroskopinė audinio dalelė – kitaip sakant dulkė.

„Keista yra tai, kad tie siūlai atskiri ir pavieniai. Jeigu visa medžiaga reaguoja į tai gal nebūtų keista, bet kad tie pavieniai tamsūs siūleliai reaguoja tai va tai kelia įtarimą“, – sako Seimo narys Valius Ąžuolas.

Pasak Vilniaus universiteto profesoriaus Albino Žilinsko, žmonės dalindamiesi tokiais vaizdais skleidžia paniką ir be reikalo gąsdina kitus. Profesorius sako, kad pakišę po galingesniu – laboratorijos mikroskopu kaukę ar bet kokį kitą audinį pamatytų lygiai tokį patį, tiesiog nuo oro judančių ir vibruojančių audinio plaušelių ar dulkių vaizdą. Tokių dulkių pilna ant visų mus supančių paviršių, drabužių, jos geriausiai matosi ant balto paviršiaus, su lupomis at per mikroskopą.

„Visą laiką atsiranda tų teorijų, plokščiažemių. Aišku, užlipus ant kalno, vidury salos, vandenyne pasižiūrėjus atrodo, kad mes ant kažkokios apverstos lėkštės viršaus stovim, o ten jau kraštai baigiasi ir apačioj plokščias dugnas. Tai vat su visais šitais kirminais juodais ir panašiais dalykais analogiška situacija“, – pasakoja chemikas Albinas Žilinskas.

Sąmokslo teorijomis tikintys ir naivūs bei kritiško mąstymo įgūdžių stokojantys žmonės norėdami rasti judančių juodų siūlų kiša kaukes po vandeniu ar namuose tyrinėja po mikroskopais laukdami, kol pamatys judančius neva kirminus.

Tą patį žmonės daro ir su testais koronavirusui nustatyti. Mano, kad šie testai taip pat yra užkrėsti kirmelėmis. Vieni sako, kad tie siūlai, kuriuos žmonės įkvepia nešiodami kaukes ar darydamiesi testus, yra Nano Di programinės dalelės, kurias įdiegus bus valdomi žmonės.

Kiti sako, kad tai yra parazitai vadinami morgelionais, moksliškai nepagrįstos odos būklės pavadinimas, kai žmogus mano, kad po ar ant jo odos yra pluoštinių medžiagų.

Tačiau ištyrus žmonių mėginius jų organizme nebuvo rasta jokių parazitų ar svetimkūnių, o rasti pluoštai greičiausiai yra medvilnė, o tie, kurie mano, jog savyje nešioja šiuos parazitus turi psichologinių problemų.