Lietuvos krepšinio metai: žibantis Žibėnas, prisikėlęs Orelikas ir „Žalgirio“ sirgalių numylėtiniu tapęs Butkevičius

Naujoje portalo tv3.lt tinklalaidėje „Trys nuo lentos“ apsilankęs „Humoro klubo“ komikas Paulius Ambrazevičius padėjo apžvelgti Lietuvos krepšinio metus. Jis taip pat padėjo išdalinti simbolines nominacijas geriausiai praėjusiais metais pasirodžiusiems žaidėjams bei treneriams.

Metų atradimu vienam aistringiausių Vilniaus „Ryto“ sirgalių tapo sėkmingas Arnoldo Kulbokos žaidimas Europoje. Šį sezoną Patrų „Promitheas“ ekipoje rungtyniaujantis 206 cm ūgio marijampolietis Europos taurėje pelno po 14,6 taško, tritaškius realizuodamas 40,9 proc. taiklumu (27/66 trit.).

„Aš manau, kad jis tikrai galėtų žaisti Eurolygoje, nežinau kokioje komandoje, bet manau neprapultų ten. Aukštas, ilgos rankos, metikas, tai kodėl gi ne? Vis tiek dabar yra visai madingas toks žaidėjų tipas – ilgarankiai snaiperiai, aukšti. Manau, kad Eurolygoje jam vieta tikrai yra“, – teigė P. Ambrazevičius.

„TV3 Sport“ komentatorius Giedrius Vaitkevičius metų prisikėlimo nominaciją skyrė dvejas sudėtingas kelio operacijas iškentusiam 32-ejų Gediminui Orelikui. Po 2 metų ir 8 mėnesių į aikštelę grįžęs snaiperis būtent 2022-aisiais vėl tapo geidžiama preke laisvųjų agentų rinkoje, kai Europos taurėje atstovaudamas Panevėžio „Lietkabelio“ klubą rinko po 15,4 taško ir tritaškius realizavo 41,4 proc. taiklumu.

Really bad injury for Venezia's forward Gediminas Orelik. He left the game on a stretcher. Hope! @BasketballCL @REYER1872 pic.twitter.com/G2d3FsolJ2