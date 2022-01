Kazachstano protestai prieš dujų brangimą virto perversmu: skelbiama apie policininkų egzekucijas

Kariai šaudo riaušininkus automatais, o spauda skelbia apie nupjautas policininkų galvas. To, kas šią naktį vyko Kazachstane – kitaip nei siaubu nepavadinsi. Per gatvę aplink zvimbiant kulkoms sprunka moteris su vaiku. Girdimi klyksmai. O netrukus prie namo kažkas jau be gyvybės ženklų guli ant asfalto.

Didžiausi neramumai naktį – Almatoje ir sostinėje Nur Sultane. Protestuotojai plėšia parduotuves ir grobia bankus. Neša seifus iš vyriausybinių pastatų. O išplėšę nacionalinės gvardijos ir policijos būstines, apsiginklavę protestuotojai pradėjo tikrą karą su pareigūnais.

Kariai, anot Almatoje dirbančio fotografo, naktį įvedę komendanto valandą tiesiog šaudo į pravažiuojančius automobilius. Auštant gatvėse kariai atvirai kalašnikovais šaudo į protestuotojus. Kariuomenė skelbia nukovusi kelias dešimtis protestuotojų.

Šalies prezidentas, kaip įprasta Rusijoje ir Baltarusioje, dėl neramumų kaltina užsienio jėgas, suprask, Vakarus. Jo prašymu Rusai ir Baltarusiai į Kazachstaną jau atsiuntė vadinamųjų „taikdarių“.

„Minimos teroristinės grupuotės yra iš esmės tarptautinės. Jos buvo rimtai apmokytos užsienyje“, – teigia Kazachstano prezidentas Kassym-Jomart Tokajev.

Šokiruojantys vaizdai pasaulį pasiekia iš Almatos morgų, užverstų kūnais. Tarp žuvusiųjų ir daugiau nei 10 pareigūnų. Vietos spauda skelbia, kad keliems policininkams buvo nupjautos galvos. O per pareigūnų operacijas sužeistų žmonių, anot sveikatos ministerijos – daugiau nei tūkstantis.

Protestuotojai kalba atvirai – chaosas šalyje užvirė toli gražu ne dėl dvigubai nuo Naujųjų pabrangusių dujų, nors tai išties supykdė žmones, gyvenančius vargingai turtingoje šalyje.

Iki šiol šalį de facto valdė prieš kelerius metus iš prezidento pareigų pasitraukęs Nursultanas Nazarbajevas. Bet vakar jis jau neteko šalies Saugumo tarybos vadovo posto. O jo šalininkai jau galimai sprunka iš šalies.

„Buvo pasirodę skelbimai, kad daug privačių lėktuvų išskrido Europos link. Manau čia buvo pirmiausia bėgo žmonės, susiję pirmiausia su Nazarbajevo aplinka, su Nazarbajevo klanu“, – komentuoja politologas Mykolas Katkus.

„Kazachstane buvo sukurta tokia sistema, kuria norėjo sekti Rusija ir Baltarusia. Tai yra, kaip suteikti savo diktatoriams amžinąją valdžią, kartu imituojant demokratiją. Demokratija – tai būtų nuolatiniai prezidento rinkimai, o tikrasis diktatorius vadovauja arba Nacionalinio saugumo komitetui arba kokiai kitai visuotinei tarybai. Ir staiga šitas modelis sugriuvo“, – teigia politologas Gintautas Mažeikis.

Ir Lukašenkai, ir Putinui tai signalas.

„Mums tai pamoka. Dar viena pamoka. Supratome, kas galėjo nutikti su mumis“, – tikina A. Lukašenka.

Tačiau anot politologų – Kazachstane viskas sudėtingiau – mat šalį valdo klanai, smarkiai pasidalinę įtakos sferomis. Ir tarp jų dabar vyksta kova.

„Tarpklaninė vadinamųjų žuzų, trijų didžiųjų gentinių grupių įtampa. Tai, kad protestai stipriausi trečio žuzo kontroliuojamose turtingose naftos vietose. Tai rodo, kad trečias žuzas – klausimas, kaip toli jis eis – ten separatizmo nors niekada nebuvo, bet tos mintys tarp opozicijos politikų niekada nebūdavo atmetamos, kad mes atsiskirkim, pasiimkim savo naftos telkinius ir palinkėkim atgal visam Kazachstanui, kuris nėra toks turtingas. Tai tos tarpklaninės įtampos ten tikrai gali būti labai daug“, – teigia M. Katkus.

„Jei Tokajevo klanas vis dėlto sugebės greitai ir žiauriai – žiaurumas čia sudėtinė dalis – perimti valdžią ir turtų valdymą, atimti iš Nazarbajevo klano naftos versloves, kitas energetines versloves, veiklas susijusias su bankininkyste – jei tas turto padalijimas įvyks greitai ir efektyviai, jei niekas ten nieko nefinansuos – tai tada taip ir atsitiks“, – aiškina G. Mažeikis.

Kazachstane šiuo metu užstrigę ir Lietuvos vežėjai. Dėl išjungiamo interneto ir mobilaus ryšio su jais beveik negali susisiekti įmonių vadovai.

„Toks neramumas dėl vairuotojų sveikatos, saugumo aplamai. Tariamės su ambasada, kaip čia gal būtų galima, ar apsuktų automobilius paleistų, ar aplamai vairuotojus parsigabenti. Nes aš bijau, kad jei ten įsiplieks karinė padėtis, tai ten gali visko būti“, – sako „Telmento transportas“ vadovas Artūras Telmentas.

O Astanoje, kur padėtis karščiausia, mūsų vyriausybės skaičiavimu – maždaug 100 Lietuvos piliečių. Bet jie pagalbos neprašo.