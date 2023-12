Kauniečiai kentėjo dėl apleisto kaimynės buto ir iš jo plitusių tarakonų: „Įlįsdavo į spintą, į spinteles, į knygas“

Žmonės viliasi, kad jau kurį laiką bute nesirodanti kaunietė ten ir nebesugrįš. O specialistai sako, kad pagalbos tokių sutrikimų kamuojamiems žmonėms labai trūksta.

Kaimynai kalėdiniu stebuklu vadina šių dienų įvykį ir savo akimis negali patikėti, kad darbininkai iš tarakonų veisykla virtusio iki lubų šiukšlių prikrauto buto Petrausko gatvės name pagaliau neša ir neša maišus ir krauna į konteinerį.

Iš apsileidusios kaunietės buto sklindanti bjauri smarvė ir tarakonai ilgus metus kamavo kaimynus – brovėsi į namus, lovas, maistą, laiptinė knibždėte knibždėjo gyvių, gyventojus kamavo ligos. Skundėsi ir tolėliau gyvenantys žmonės:

„Gretimam daugiaaukščiam name ir tikrai pas mus yra daug daug tų tarakonų. Visuose aukštuose beveik yra. Eina per balkonus, per plyšius“, – sako gretimo namo gyventoja Raisa.

„Įlįsdavo į spintą, į spinteles, į knygas. Paimi knygas, čiukšt išlenda“, – teigia kaimynė Gražina.

Nors šio buto savininkę namo administratorius ne kartą ragino tvarkytis, ši nereagavo, o toliau tempė į butą atliekas ir pati gyveno tarp jų.

„Siuntėme raštus pagal šį adresą, bet jokių atsakymų negavome. Nenorėjo bendrauti, kelis kartus važiavau pats gyvai, galvojau, sutiksiu, nes gyventojai sako, kad kiekvieną dieną ji būna, kaupia šiukšles, bet niekaip nepavyko sutikti“, – teigia „Civinity“ vadybininkas Edgaras Staniulis.

​​​​​ ​Teismas priėmė sprendimą

Gyventojai ir namą administruojanti bendrovė surėmė pečius ir per teismą pasiekė, kad galėtų patekti į butą ir jį išvalyti.

„Kauno apylinkės teismas dar birželio mėnesį priėmė sprendimą už akių, kuriuo įpareigojo atsakovę įsileisti atsakovo atstovus į patalpas ir atlikti buto sutvarkymo darbus. Ką reiškia už akių, tai reiškia, kai asmuo pasyviai žiūri į procesą, nesinaudoja terminu, nustatytu teismo savo pozicijai dėl ieškinio pateikti“, – sako Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė.

Buto kuopimo darbus įmonė pradėjo liepą, bet paskutinę akimirką moteris pateikė skundą ir visi procesai tiek tvarkymo, tiek teisiniai – įstrigo. Dabar jau įsiteisėjus neskundžiamai nutarčiai, darbininkai pluša net išsijuosę.

10-ies kubinių metrų konteineris kaip mat prisipildo – tokių reiks bent kelių.

„Apie 50 kvadratų, man atrodo, dviejų kambarių butas su virtuve, kiek mačiau pilnai užgrūstos patalpos visos, tai gali trukti 5–6 dienas visi šie darbai“, – sako E. Staniulis.

Kaunietė pati kreipėsi pagalbos

Pasak socialinių paslaugų centro vadovės, anksčiau vengusi bet kokio bendravimo, šį rudenį kaunietė pirmą kartą pasiprašė pagalbos.

„Kol minėtas asmuo patekdavo į butą, tai ten jinai nakvodavo, o kai nebebuvo fiziškai patekti, tada kreipėsi į mus. Prieš pora mėnesių ji iš mūsų centro pagalbą priėmė ir ja pasinaudojo“, – teigia Kauno socialinių paslaugų centro vadovė Roberta Motiečienė.

Tačiau vos pernakvojusi kelias naktis, moteris niekam nepranešusi vėl pradingo. Šlaistosi mieste, pastebėta prekybos centruose. Socialiniai darbuotojai sako, jie vieni bejėgiai padėti tokiems žmonėms

„Atėjo metas kalbėti kaip teikti pagalbą kompulsinį sutrikimą – kaupimo sindromą turintiems asmenims, ir jei mes kalbam apie psichikos sveikatą, tokiu atveju šalia socialinių darbuotojų, turėtų būti mobilios psichikos sveikatos specialistų komandos“, – sako R. Motiečienė.

Deja, kol kas mūsų šalyje tokių galimybių nėra.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.