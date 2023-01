JAV ligoninėje – ypatingos slaugės: „Dirba 24 valandas per parą“

Ligoninės darbuotojai jau skaičiuoja, kad per pusę metų, kol šios robotės sukiojasi gydymo įstaigoje, medikai su pacientais galėjo praleisti net 3000 valandų ilgiau.

Koridoriais riedanti robotė vardu „Moxi“. Ji yra viena iš dviejų robočių Ilinojaus ligoninėje Jungtinėse Valstijose. „Moxi“ tapo tokia puikia pagalbininke, kad be jos personalas darbo jau neįsivaizduoja.

„Jie dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Išskyrus trumpą laiko tarpą, per kurį kraunasi. Tad jei pagalvojus, kiek reikėtų darbuotojų jų darbui atlikti, reikėtų maždaug 6 žmonių“, – sako ligoninės inovacijų skyriaus vadovė Hiral Patel.

„Moxi“ ligoninėje atlieka techninį darbą, kurį įprastai reikėtų atlikti slaugėms. Pavyzdžiui, iš kito gydymo įstaigos galo atneša vaistų, bintų ir kitą reikalingą inventorių.

REKLAMA

Pakanka tik planšetėje įvesti užduotį ir „Moxi“ keliauja darbuotis. O medikai laiką, kurį praleistų nešiodami daiktus, jį gali leisti su pacientais ir suteikti jiems daugiau reikiamo dėmesio.

„Moxi“ laiko su pacientais neleidžia. Tai yra mūsų privilegija. Taip mes galime su jais praleisti daugiau laiko“, – kalba onkologijos skyriaus vadovė Diana Butts.

Robotės ligoninėje darbuojasi jau pusmetį – anot medikų, per šį laiką jos atliko 1800 užduočių ir nuriedėjo daugiau nei 1,5 tūkstančio kilometrų. O tai jų skaičiavimais reiškia, kad jos ligoninės personalui sutaupė daugiau nei 2 milijonus žingsnių ir daugiau nei 3000 darbo valandų, kurias medikai galėjo skirti savo pacientams.