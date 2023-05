Iš jaunos mamos tarnybos paėmė tai, kas brangiausia: išsivežė visus 7 vaikus

Motinai iš skausmo plyšta širdis. „Atvažiavo, kaip kokius daiktus susirinko ir išvažiavo“, – pasikūkčiodama rauda jauna mama. Ji kalba apie savo vaikus. Juos išsivežė vaikų teisių apsaugos specialistai, o vaikučių – net septyni... Moteris pakraupusi. Ji pasakoja, kad neįspėję ir be rimtos priežasties mažylius išplėšė iš močiutės namų.

7 vaikų mama ryžtasi atviram pokalbiui apie itin nelengvą gyvenimo etapą. Moteris jau seniai suprato, kad pasirinko netinkamą gyvenimo palydovą. Dėl to ir visos socialinės tarnybos į šeimą žiūri kaip per padidinamąjį stiklą. Nors moteris sako, kad skiriasi su vyru, socialinių tarnybų specialistės turi kiek kitokios informacijos. Dėl to jos abejoja, ar vaikams būtų saugu namuose. Vaikų mamai teks rinktis – ar iš tiesų skirtis su vaikų tėvu, ar visam laikui prarasti ryšį su vaikais. Skaudi moters drama – laidoje „TV Pagalba“.

40 metų kartu pragyvenę vyras ir moteris ilgai konfliktavo, visa tai privedė prie skyrybų, tačiau po jų konfliktų tik padaugėjo. Buvę sutuoktiniai nesutaria dėl turto dalybų po skyrybų. Vytautas savosios dalies parduoti neketina, o Regina turi konkretų užmojį. „Man tegul duoda 20 tūkst.“, – savo turto dalies pinigine išraiška reikalauja moteris. Jos teigimu, vyras pavydi jai dabartinio gyvenimo draugo, todėl ir kelia rūpesčius. Ar pavyks susitarimą pasiekti „TV Pagalbos“ studijoje?

Paskutinė istorija iš pažiūros gali nustebinti. Jolanta po sūnaus Jono skyrybų palaiko ne jį, o buvusią marčią. Motina su ašaromis pasakoja apie savo sūnaus praradimus. „Jam protas yra susimaišęs“, – tikina ji. Moteris guodžiasi, kad sūnus pateko į didelę bėdą, prarado šeimą, darbą ir, jei nesulauks pagalbos, gali būti dar blogiau. Dabar ant plauko pakibo nauji santykiai, Jolanta neabejoja, kad praradęs šią moterį Jonas galutinai palūš. „Susišikau vieną kartą“, – kaltės neslepia sūnus. Ar Jonui pavyks atsitiesti?

