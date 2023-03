Į pragarišką ugnį gelbėti sūnaus Petras šoko net 4 kartus: „Vaikas buvo svarbiau negu mano gyvybė“

Aistė pasakojo, kad šiuo metu gyvena Danijoje. Tą kartą jį grįžo į Lietuvą aplankyti savo šeimos, iš oro uosto ją pasiėmė brolis Rolandas ir merginos tėtis.

„Mama pasakojo, sakė, kad tą vakarą Rolandas grįžo iš darbo Vilniuje ir lakstė po namus, ieškojo tėtis, norėjo, kad greičiau grįžtų, nes reikia pasiimti mane iš oro uosto. Jis manęs be proto laukė, atvažiavo, mes apsikabinome su juo, mama buvo paruošusi cepelinų mano sugrįžimo proga.

Rolandas pasiūlė eiti į kaimą, pasibūti. Pabuvo kaime, grįžome namo, iš tikrųjų labai smagiai praleidome laiką. Jis mane dar paskutinį kartą apkabino, pabučiavo, sakė sese, labai tave myliu“, – su ašaromis akyse kalbėjo mergina.

Atsimerkus viskas degė

Tą naktį mergina prabuvo jau dūmuose paskendusiame kambaryje.

„Visi namai degė, buvo be proto daug dūmų. Pamačiau Rolandą, pradėjau jį kratyti, purtyti, prašiau Rolandai, keltis, mes degame, prašau einame iš čia, bet jis man nieko neatsakė. Bandžiau jį traukti link lovos, bet negalėjau. Ir jau neatsimenu to, kaip tėtis mane išmetė per langą, nes tėtis puolė mus gelbėti“, – sakė Aistė.

Prieš tai dar miegodama ji bandė įkvėpti, tačiau jautė, kad to padaryti negali.

„Man atrodo, kad kaklą užspaudė, traukiu tą orą ir atrodo, kad smaugia. Eina tokia svilėsių rūgštys, o pramerkus akis jau mačiau liepsną, viskas dega, be proto daug dūmų.

Prisidengiau veidą su dešine ranka, kad kuo mažiau tų dūmų prisikvėpuočiau, apsikabinau jį ir bandžiau traukti, bet negalėjau. Kai kėliau, jis taip pat nerodė jokių gyvybės ženklų“, – teigė mergina.

Sesė su broliu miegojo pereinamame kambaryje, kuriame nebuvo durų, liepsnos veržėsi į jų kambarį.

„Nuo tos vietos, kur stovėjo pečius, jau viskas degė, nes pas mus lubos buvo išklijuotos putplasčio kvadračiukais, todėl viskas degė. Jau iš to kambario, kuriame pilnai viskas liepsnojo, ėjo pas mus į kambarį, nes degė lubos. Ant manęs tas putplastis taip pat lašėjo“, – kalbėjo Aistė.

Merginą išgelbėjo tėtis, tačiau to ji pati neatsimena.

„Tėtis sakė, kad jis mane rado pagal balsą, nes aš šaukiau, jog aš visa degu. Tėtis mane surado susispaudusią kampe, pačiupo už plaukų, patraukė link savęs ir tada mane išmetė per langą, nes jis ranka išdaužė pas mus kambaryje plastikinį langą.

Mama irgi šaukė, kad Petrai, daryk kažką, nes vaikai viduje. Tėtis sakė, kad jei nebūčiau šaukusi, jis nebūtų ir manęs radęs“, – sakė mergina.

Tėtis į ugnį šoko 4 kartus

Aistė sakė, kad tėtis ją ištraukęs į atvirą liepsną šoko dar 4 kartus ieškodamas sūnaus.

„Jau per langus ėjo liepsna, jis vis tiek šoko į tą ugnį ieškoti Rolando“, – teigė mergina.

Aistės tėtis Petras vis dar graužia save už tai, kad nesugebėjo išgelbėti jauniausio sūnaus.

„Neradau aš jo, paprasčiausiai, neradau... Pasirodo, reikėjo dar kokį 1,5 metro į priekį paeiti ir būčiau aš jį radęs. Man dar reikėjo 1,5 metro į priekį nueiti... Gal jis nuo lovos nusirideno, gal išėjimo ieškojo, aš nežinau, bet jį rado prie kito kambario durų“, – šluostydamasis ašaras sakė vyras.

Ištraukęs dukrą jis nepasidavė ir bandė rasti ir sūnų. Į atvirą liepsną vyras šoko tik su trumpikėmis ir marškinėliais, basomis kojomis.

„Atgavau kvapą, šokau į vidų, ieškojau ant lovos – nėra, vėl iššokau į lauką, įšokau 3 kartą, ieškojau prie lovos, galvojau, kad nukrito, bet nėra. Iššokau vėl, įšokau dar kartą ir prie lovos, visur apgraibom ieškojau, niekur nėra.

Ten ilgai būti buvo negalima, nes putplastis degė, o jis laša, dūmai labai aitrūs. Tai nesugebėjau aš jo rasti... <...> Jau paskutinį kartą manęs gaisrininkai nebeleido, bet vaikas svarbiau buvo negu mano gyvybė“, – pasakojo Petras.

Dabar šeima tik tikisi atstatyti savo namus, todėl norinčių ir galinčių prašo finansinės pagalbos, kurią galite teikti šiais rekvizitais.

GAVĖJAS: Ilona Rita Krikštapaitienė

SĄSKAITOS NUMERIS: LT11 7300 0100 9506 7521

Galintys kitaip prisidėti gali susisiekti su Petru.

Tel.: +370 685 81 326

Visą istoriją išgirskite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

