ES vaistų agentūra patvirtinto pirmuosius geriamus vaistus nuo koronaviruso

Šį „Paxlovid“ pavadintą preparatą sukūrė amerikiečių farmacijos milžinė „Pfizer“. Tyrimai parodė, kad šios tabletės sumažina kovido rizikos grupėje esančių žmonių hospitalizacijos ir mirties riziką, be to, yra veiksmingos ir prieš omikron atmainą. Pradėjus gerti preparatą per pirmąsias penkias dienas, kai vos pasirodė ligos simptomai, hospitalizacijos prireikė mažiau nei procentui iš daugiau nei 1000 tyrime dalyvavusių žmonių.

Ekspertai sako, kad šis vaistas gali gerokai prisidėti suvaldant pandemiją. Žmonės jį galės gerti tiesiog namuose, o tai palengvins apkrautų ligoninių darbą. Kitaip nei vakcinos, „Pfizer“ gydomasis preparatas nėra nukreiptas prieš nuolat kintantį dyglio baltymą, per kurį koronavirusas patenka į ląsteles, todėl teoriškai vaistas turėtų būti veiksmingesnis ir prieš daugiau koronaviruso atmainų. Jo gamintojai sako, kad pirminiai laboratoriniai bandymai šią hipotezę patvirtino.