Breivikas į laisvę neišeis: „Jis neparodė jokio nuoširdaus gailesčio“

Norvegų teroristas, neonacis Andersas Breivikas į laisvę neišeis. Teismo psichiatrai pateikė išvadą, kad ekstremistas visuomenei kelia tokį patį pavojų kaip ir prieš dešimt metų. Be to, jis visiškai nesigaili dėl to, kad nužudė 77 žmones.