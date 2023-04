Aukcione – 67 mln. metų senumo plėšrūno skeletas: štai, kiek sumokėjo pirkėjas

Beveik keturių metrų aukščio ir kone dvylikos metrų ilgio – tai įspūdingo dydžio tiranozauro skeletas. Tačiau žadą dar labiau atimanti detalė – jo amžius. Net 67 milijonai metų. Ir šis skeletas – Ciuricho aukcione.

Tai vos trečias kartas, kai aukcione galima įsigyti tokį įspūdingą eksponatą. Savo dydžiu gąsdindavę kitus dinozaurus, tiranozaurai laikomi didžiausiais kada nors Žemėje gyvenusiais grobuonimis.

Po beveik dvi valandas trukusių pirkėjų grumtynių paaiškėja, kad tiranozauras liks Europoje, tačiau aukcionų namų „Koller“ atstovas neatskleidžia, kas už šio galiūno skeletą paklojo beveik šešis milijonus eurų.

Anonimu likti norėjęs privatus pirkėjas pavadino skeletą „Trejybe“, nes jis sudėliotas iš trijų skirtingų tiranozaurų kaulų, kurie 2008–2013-aisiais rasti Jungtinėse Valstijose, Montanos ir Vajomingo valstijose. Tiesa, tik pusė šio skeleto kaulų yra originalai, tačiau tai, anot aukcionų namų, yra geras rodiklis.

Visgi brangiausiai – apie 30 milijonų eurų – už tiranozauro skeletą aukcione prieš trejus metus sumokėjo Abu Dabio emyratas. Jo kainą gerokai išaugino tai, kad skeletą sudarė net 70 proc. originalių kaulų. Be to, jie visi to paties tiranozauro.