Anžela Adamovič-Gečienė prabilo apie sunkų laikotarpį, kai jos akyse vos nemirė sutuoktinis: iki šiol sunku kalbėti

„Nemokėjau būti savimi, tarsi bijojau kažką ne taip pasakyti ar leptelėti per daug. Dažnai reikėdavo tik šypsotis, vilkėti sukneles, o ne taip, kaip aš iš tikrųjų mėgstu ar noriu. Tiesiog vis labiau tolau nuo savęs ir tai man labai nepatiko, todėl natūraliai padariau pertrauką“, – sako Anžela.

Ji neslepia, kad per pastaruosius kelerius metus teko išgyventi ne vieną jautrų momentą, todėl vis daugiau dėmesio ėmė skirti savo psichologinei būklei, emocijoms ir santykiams su vyru Žygimantu. Pasak Anželos, po sūnaus Žako gimimo buvo nelengvų dienų, kai dėl stipraus nuovargio norėjosi net vemti, tačiau dar sunkesnis laikotarpis laukė po to, kai vos neprarado Žygimanto.

„Tada buvome visi trys kavinėje ir vyras valgydamas užspringo. Laimė, kitas vyriškis jį išgelbėjo. Bet buvo labai baisu, nes aš tiesiog mačiau, kaip keičiasi Žygimanto odos spalva... Ir tas labai smarkiai davė per galvą. Aš negalėjau patikėti, kad žmogus gali tiesiog valgydamas... Štai taip per minutę jo gali nebebūti. Iki šiol sunku kalbėti“, – su ašaromis akyse pasakoja Anžela.

Maždaug po mėnesio atlikėja irgi užspringo, tiesa, ne taip stipriai kaip vyras. Tačiau šie du sukrėtimai paveikė Anželos emocinę sveikatą. Ją dažnai ištikdavo stiprios panikos atakos, o mirties baimė būdavo tokia didžiulė, kad prireikdavo net medikų pagalbos. Visa tai galiausiai palietė ir poros tarpusavio santykius.

„Galima sakyti, kad vienu metu buvome atsidūrę ant skyrybų slenksčio. Bet... Aš labai daug dėjau pastangų, kad išliktume drauge. Žygimantas man yra sakęs: „Ačiū, kad tu domiesi“. Nes aš pradėjau tada domėtis viskuo, kas padėtų ištraukti save ir mus iš tos psichologinės duobės. Visgi esminis dalykas yra tas, kad mes abu be galo mylime vienas kitą. Aš negaliu be jo, o jis negali be manęs“, – šypsodamasi sako Anžela.

Rugpjūtį penktąsias vestuvių metines minėsiantys Gečai planuoja šeimos pagausėjimą. Kodėl atlikėja laukia būtent dvynukų? Ar tiesa, kad jų meilė užgimė „X faktoriaus“ projekte ir kada Anžela planuoja grįžti į sceną? Taip pat išgirsite, kokią 35-ojo gimtadienio dovaną Žygimantas įteikė žmonai, ką atlikėjai reiškia bėgantys metai ir ar nejaučia diskomforto dėl to, kad yra penkeriais metais vyresnė už sutuoktinį?

Visą interviu su Anžela Adamovič-Gečiene žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

