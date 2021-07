97-erių vyras ukrainietis – vyriausias pasaulio tenisininkas: tikisi žaisti iki 120-ies

„Tai elegantiška sporto rūšis. Geras būdas gauti fizinio krūvio. Gražus žaidimas. Be to, tenisą gali žaisti nepriklausomai nuo to, kokio tu amžiaus. Pradėjau jį žaisti būdamas 30-ies. Dabar esu 97-erių ir žaidžiu toliau“, – sako vyriausias teniso žaidėjas Leonid Stanislavskij.

Prieš šių metų Pasaulio senjorų čempionatą jis įtemptai treniruojasi – tam, kad spalio mėnesį parsivežtų namo apdovanojimą. Tačiau Leonidas – ne šiaip tenisininkas. Nuo šiol jis ir Gineso rekordininkas. Jam įteiktas ir vyriausio pasaulio tenisininko sertifikatas.

„Nesvarbu, ar man buvo 90-imt, ar 95-eri, – mano rutina nesikeitė. Aš visada turiu tokią pačią rutiną, kurią susikūriau. Senstan miegojau daugiau. Niekada nepraleidžiu progos pamiegoti. Kartais dienos metu greitai nusnaudžiu. O jeigu dieną man suplanuota treniruotė, naktį miegu mažiausiai dešimt valandų“, – teigia jis.

Be to, kiekvieną rytą jis pradeda nuo gimnastikos pratimų, atsispaudimų ir prisitraukimų serijos. Šiais metais Tarptautinė teniso federacija turnyre pristatė 90-ies ir vyresnių žmonių grupę. Ir viskas Leonido dėka, kuris federacijai ir pasiūlė įtraukti šią amžiaus grupę.

„Mano didžiausia svajonė – gyventi dar keletą metų. Bent iki 100. Kai kurie žmonės sako: „Gyvenk iki 120-ies.“ Būtų nuostabu, jei galėčiau gyventi iki 100, 105-ių ar 110-ies metų. Tai mano didžiausia svajonė, kurios siekiu. Tačiau noriu ne tik ilgai gyventi, bet ir išlikti aktyviu, žaisti tenisą. Tikriausiai nebebūsiu stiprus tenisininkas, bet vis tiek noriu žaisti, net jei turėsiu nedaug jėųg. Svajoju susisitikti su žymiais tenisininkais“, – kalba L. Stanislavskij.

Leonidas taip pat yra aistringas plaukimo ir slidinėjimo megėjas. Senjorui, atrodo, ribų nėra, mat jis svajoja kada nors atlikti šuolį parašiutu.