2021-ieji – skyrybų metai, o tai patvirtina ir statistika: ypač pasižymėjo Kaunas

Laikinoji sostinė, galima sakyti, pakeitė visos šalies statistiką. Tiesa, santykių žinovai pastebi – skyrybų skaičius didesnis ne vien todėl, kad lietuviai šiemet pradėjo labiau pyktis.

REKLAMA

REKLAMA

Į Vilniaus santuokų rūmus užtikrintai, bet su maloniu jauduliu žengia Jurgita ir Vitalijus. Pora jau dvejus metus kuria šiltus santykius, o šiandien – likus vos porai dienų iki Naujųjų – nusprendė susikeisti žiedais ir pažadėti vienas kitam amžiną meilę: „Pažadėti? – Meilės ir ištikimybės. – Santarvės ir vienas kitą mylėti ir gerbti.“

Prieš pat Naujuosius – tikras santuokų bumas. Vilniaus metrikacijos skyriuje – kone kas dešimt minučių susituokia pora. Ir neslepia džiaugsmo, kad gali įžadais apsikeisti prieš pat Naujuosius.

Baltų rožių puokšte ir geriausių draugių rūpesčiu prieš, turbūt, svarbiausią gyvenime „Taip“ džiaugiasi ir Jovita su Artūru. Pora džiaugiasi, kad atsirado laisva vieta susituokti beveik ties metų sandūra.

„Iš tikrųjų džiugu bus. Tikrai nepamirštama. – Tą datą įsiminsi vis tiek ta diena svarbi yra“, – kalba jaunavedžiai Jovita ir Artūras.

REKLAMA

REKLAMA

Ir nors šie metai vis dar pandeminiai ir jaunieji tik trumpam nusiima kaukes pozuodami nuotraukoms – panašu, kad Lietuviai šiemet jau drąsiau tuokiasi. Šiemet Lietuvoje įregistruota nors ir nežymiai, bet daugiau santuokų nei pernai. Maždaug dviem procentais. Iš viso 15,2 tūkst.

„Na ką – diena išties graži. Ir aš nuoširdžiai linkiu visoms poroms kuo ilgiau ir gražiau kartu gyventi, kad nekiltų pykčių ir niekas nesiskirtų. Mat statistika rodo, kad šiemet Lietuvoje išsiskyrė penktadaliu daugiau porų nei pernai.

Išties skyrybų prieaugis kur kas didesnis nei tuoktuvių. O keisčiausia situacija šiemet Kaune. Kauno gyventojai ne pusantro karto dažniau skyrėsi nei 2020-aisiais, bet ir tiek pat dažniau tuokėsi.

„Skyrybų net irgi išaugo 50 proc. tai tiek santuokų, tiek skyrybų skaičiai Kaune šiemet yra tikrai didesni nei buvo pernai“, – sako „Registrų centro“ atstovas Mindaugas Samkus.

REKLAMA

REKLAMA

Kas gi nutiko kauniečiams, kad jie šiemet taip smarkiai pykstasi ir myli tuo pačiu metu? Štai, ką pasakoja gyventojai:

„Nes nuolat turi tarp tų 4 sienų praleisti kartu. – Jei fantazijos nėra, tai… – Pinigų nėra, skurdas, buitis, alkoholizmas. Tokios ir priežastys.“

„O gal per mažai mane myli dabar nusprendė per tą laikotarpį, į mobilų aš įlindau, dėmesio per mažai gal.“

„Kai žmonės ilgą laiką sėdi vienoj vietoj, norisi kartais to savo kampelio. Ir jie tie mažesni namai ar butai – tai sunkiau tą atrasti.“

„Netiesa. – Nu netiesa. Nepažįstu nė vienos poros. Neteko susitikti.“

„O jeigu kas išsiskyrė, tai paskiau vėl susituoks ir bus gal dar sėkmingiau.“

Ginčus namie spręsti padedantys psichologai ir psichoterapeutai pastebi, kad nors skyrybų šiemet kur kas daugiau nei pernai – iš tiesų poros gyvena draugiškiau. O daugiau skiriasi ne dėl šių, o pernykščių metų pykčių.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai iš tiesų yra ilgalaikių – metų, pusantrų procesų išdavos. Tokių ryškių dabar per pastarąjį pusmetį konfliktų mano kabinete – poros kada ateina – aš nematau. Bet besitęsiantys konfliktai, kurie tikrai daug žmonių, daug porų pradėjo rimtai mąstyti, rimtai svarstyti apie skyrybas“, – teigia psichoterapeutas Andrius Kaluginas.

„Visa ta tendencija jau ketvirtą kartą Lietuvoje. 1994 m. kai buvo apribojimas mūsų, 1998 m. Rusijos krizė, 2008 m. finansinė krizė ir šis karantinas parodė, kad per sunkmetį sumažėja skyrybų skaičius. O po to, kai viskas atsistoja į vėžes žmonės gauna pasitikėjimą, supratimą, kaip valdyti – tas skyrybų skaičius atsistato į savo normalias vėžes“, – tikina porų santykių ir skyrybų psichologas Mykolas Truncė.

Beje, šie metai buvo gausūs ir žinomų Lietuvos porų skyrybomis. Jomis mirgėjo antraštės. Šiemet apie tašką santykiuose paskelbė muzikos pasaulio žvaigždės: po 19 metų kartu skiriasi Viktoras ir Živilė Diawara; 14 metų santuokoje gyvenę Erica Jennings ir Jurgis Didžiulis; Su žmona Rima išsiskyrė ir Gabirelius-Liaudanskas-Svaras.

REKLAMA

REKLAMA

Teismų duris šiemet po skyrybų varsto ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. O Vilniaus apželdinimu rūpinasi ir nauja dabartinio Vilniaus mero Remigijus Šimašiaus žmona.

Oficialiai po 7-erių metų išsiskyrė ir Antanas Guoga su žmona Aiste.

Santykių specialistai pataria. Kitaip nei iki pandemijos – nespręskite konfliktų ilgais pokalbiais namie – mat namie jau kartu prisisėdėjome. Prieš pokalbį su artimuoju – pabūkite, pamedituokite ir pasikalbėkite su savimi. O tada bendraukite.

„Reikia išmokti bendrauti taip, kad po pokalbio norėtų tave apkabinti, o ne pasiųsti pasivaikščioti. To ir linkiu…“, – sako M. Truncė.