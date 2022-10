15 metų santuokoje Jolanta jautėsi kaip kalinė – į moterį skriedavo ne tik karšta keptuvė

Savo santykių dramą Aurelijus ir Jolanta aptarė „TV Pagalbos“ studijoje.

Aurelijus tikino, kad Jolanta jam reiškia labai daug, o be jos dabar negali net pavalgyti.

„Man daug ji reiškia, nes daug padėdavo, rūpindavosi. Buityje [padėdavo], aplamai gyvenimo reikmėm. <...> Jausmų prasme, kiek aš jos nematęs, tai yra blogai – skaudu be jos, kai netekau, vietos nerandu be jos, negaliu būti namuose be jos, žmoniškai net pavalgyti negaliu. Man yra sunku“, – pasakojo Aurelijus.

Vyras tikino, kad Jolanta taip ir neįvardijo jam, kodėl jį paliko.

„Tiesiogiai nepasakė, kas jai buvo blogai, kas nepatiko, kodėl. <...> Į akis nieko nepasakė, kas yra blogai, ko trūksta“, – teigė Aurelijus.

Anot vyro, Jolantos nuomonė labai pasikeitė po to, kai ji apsilankė pas vieną savo draugę.

„Jinai pasakė, kad nėra vonios, nėra tualeto, visa buitis jai nepatiko, kiek aš supratau“, – teigė Aurelijus, esą patogumų nebuvimas ir galėjo tapti skyrybų priežastimi.

Tačiau Jolantos versija – visai kitokia. Patogumai patogumais, bet didžiausia bėda ta, kad per 15 santuokos metų ji nepatyrė meilės, Aurelijui ji buvo reikalinga tik kaip tarnaitė, o jeigu Jolanta padarydavo kažką, kas nepatikdavo vyrui, atsiimdavo su kaupu.

„O kiek 20 litrų kibirų vandens į lovą supylęs grynai ant galvos... Jeigu guli lovoj, žiūrėk iš virtuvės 20 litrų vandens į tave, o tu kaip varlė žiopčioji. <...> Keptuvė kažkada karšta lėkė, spirgus kepė. Tai gerai, kad aš spėjau kaldrą užsimesti, o tai būtų visi riebalai karšti ant veido. Tai ką, man laukti, kol jis visai mane užmuš?“, – siaubingas savo vedybinio gyyvenimo istorijas pasakojo Jolanta.

Anot Jolantos, Aurelijus neprognozuojamas ir sunku pasakyti, kas išprovokuodavo tokius jo pykčio priepuolius. Vos vienas netinkamas žodis ir Aurelijus tapdavo nevaldomas, dažnai prie to prisidėdavo ir alkoholis.

„Jis man kartą yra pasakęs: jeigu aš tave užmušiu, vis tiek nesėdėsiu. Kas čia per žodžiai?“, – teigė Jolanta.

Moteris tikina, kad dabar ji labai džiaugiasi ištrūkusi iš santykių su Aurelijumi.

„Aš labai patenkinta, aš labai džiaugiuosi. Aš 15 metų išgyvenau katorgoj, buvau stumdoma, buvau daiktas, nieko gero nemačiau. <...> Baimė, stresas, stumdoma, šviesa išjungta, elektros saugikliai išjungti, šaldytuvas tirpsta, pasikrauti telefono ar planšetės negalėdavau...

<...> Aš jam nereikalinga kaip moteris, aš jam reikalinga kaip tarnaitė. Mes atskirai miegojom, tarp mūsų nieko nebuvo, kaip tarp vyro ir žmonos, pavyzdžiui, meilės, šilumos, švelnumo. Aš jam tik tam, kad valgyt pagaminčiau, apskalbčiau, sutvarkyčiau“, – pasakojo Jolanta.

Moteris nė neketina grįžti pas Aurelijų. Vieną dieną staiga palikusi namus moteris negali atsidžiaugti savo sprendimu, o kenčiančiam Aurelijui ji dabar turi tik vieną patarimą.

„Tu dabar galvok, kad aš miriau ir manęs nėra. Pradėk gyvenimą iš naujo“, – Aurelijui į akis rėžė Jolanta.

Bet ar vis tik pavyko porai susitaikyti? Ką apie šiuos Jolantos liudijimus sako pats Aurelijus?

Visi atsakymai – vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

