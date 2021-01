Kaimynai pasakoja apie dramą Alytuje, kai dingo naujagimis – nužudymu įtariamas tėvas elgėsi keistai

Jauna alytiškių šeima gyveno bendrabučio tipo name Vilties gatvėje. Jaunas vyras su mergina augino vienų metų ir trijų mėnesių berniuką. Kad jaunutė moteris vėl nėščia – žinojo visi. Tokių dalykų bendrabutyje nenuslėpsi. Kad moteris greit gimdys, išdavė aiškiai padidėjęs moters pilvas.

„Ji man tik pasakė, kad ji laukiasi, kai pasidarė nėštumo testą. Ji nei pas daktarus, niekur nesilankė. Ji pastoviai namuose būdavo. Po to, kai mano draugas pas ją paklausė, kur pilvas, sako – per naktį svorį numečiau. Bet kaip įmanoma per naktį“, – sako nėščiąją pažinojusi mergina.

Apie jos nėštumą liudija ir čia pat gyvenanti senyvo amžiaus moteris.

„Aš ją matydavau, tačiau nebendraudavau. Mačiau, kad laukėsi, buvo didelis pilvas. Aš nepastebėjau, kada pilvas dingo. Ji labai slapstėsi paskutinę savaitę“, – teigia ji.

Šiuo metu 20-metė yra ligoninėje. Gali būti, kad ji gimdė namuose viena ar su draugu, jos būklė yra labai pablogėjusi po gimdymo be medikų. Žmonės kalba, kad antras vaikas buvo nelaukiamas.

„Ji pasidarė nėštumo testą. Ir ji man sako, teigiamas. Sakau, ar sakei savo draugui? Sako, jis miega. Sakau, padėk ant lovos, jis atsikels ir pamatys. Sako, ne, jis numes. Sako: padėsiu prie kompiuterio. Na, ir po kokios valandos ji ateina pas mane, mes nuėjome parūkyti. Sakė, jei aš laukiuosi, aš su tavim nebegyvensiu“, – pasakoja kaimynė.

Naujagimio atsikratyta greičiausiai praėjusią savaitę. Kaimynai apie tai suprato, kai įtariamasis apie tai pats pasipasakojo.

„Čia antradienį ar trečiadienį ryte, tiksliai nepasakysiu, anksti ryte atėjo, nors jis miegodavo iki kokios dvyliktos, pirmos valandos. Atėjo anksti ryte. Ir taip supratom, kad kažkas negerai. Jis pasikvietė mus parūkyt, mes rūkom ir jis sako: ar patyręs tokį jausmą, kai miršta ant rankų draugas. Mes supratom. Jis anksti ryte niekados neateidavo“, – toliau kalba ji.

Žmonės kreipėsi į Vaiko teisių tarnybą, kai pamatė staiga suplonėjusią merginą. Neliko jokių abejonių dėl nusikaltimo.

„Ir po dienos jau vakare ateina ir jinai be pilvo, supratom, kad jinai pagimdė, bet to vaiko nematyti buvo. Kaip ir supratome, kad atsikratė, nes jis vis tiek nenorėjo to vaiko“, – teigia pašnekovė.

Šiuo metu jo tėvas suimtas, o motina – ligoninėje, todėl vaiką globoja močiutė.

Žmonės sako, kad kai mergina staiga suplonėjo, ji labai sublogo, niekur neidavo, ją matydavo tik bendrabutyje – buvo išėjusi iš kambario visa perbalusi.

„Aš pati pranešiau, kai supratau, kad čia kažkas negerai, aš pasiskambinau savo socialinei darbuotojai ir pasakiau, įtariu, kad laukėsi mergina. Sakė, aš perduosiu kitoms instancijoms. Kokia pusė valandos ir atvažiavo vaiko teisės. Išsivežė tą merginą ir paskui atvažiavo policija. Aš turėjau pasakyti. Nes mes vieninteliai bendravom su ja, ir jei, neduok Dieve, būtų vėliau išsiaiškinę, mes būtume kaip bendrininkai“, – įsitikinusi kaimynė.

Policija praneša, kad 25-erių metų vyriškis yra įtariamas ne tik padėjęs atsikratyti kūdikio, o naujagimio nužudymu. Įtariamasis suimtas trims mėnesiams. Už bejėgiškos būklės žmogaus, naujagimio nužudymą jam gresia ilgi metai kalėjimo.