106-erių moteris stebina: skambina pianinu ir ruošiasi išleisti savo albumą

Seniausia Europos moteris, kuri jau rytoj švęs 117-ąjį gimtadienį, pasveiko nuo koronaviruso. Medikai tai prilygina stebuklui, o pati sesuo Andre sako, kad visą laiką jautėsi sveika.

„Ne, nežinojau, kad sergu“, – sako Ordino sesuo Andre.

Vienuolė, kuri daugiau nei tris dešimtmečius dirbo ligoninėje netoli Viši miesto ir ten rūpinosi našlaičiais bei senoliais, nebemato ir nevaikšto. Virusu ji užsikrėtė senelių namuose Pietų Prancūzijos Tulono mieste, tačiau, kaip sako, jokie simptomai jai nepasireiškė, tad ir bijoti nebuvo ko.

„Nebijojau, nes visai nebijau mirti“, – pasakoja Andre.

Kita šimtametė prancūzė – Colettei 106-eri, tačiau moteris iki šiol skambina pianinu. Be to, per karantiną ji įrašė savo šeštąjį albumą, kurį išleisti ketina balandį.

„Muzika – tarsi mano maistas. Tai – mano sielos ir širdies penas“, – teigia pianistė Colette Maze.

Pianistė pasakoja, kad groti pradėjo būdama ketverių, o muzika nuo mažų dienų jai suteikė paguodą ir šilumą, kuria itin griežti tėvai jos nelepindavo.