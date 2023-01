Žino retas lietuvis: už šiuos gerus darbus galima užsidirbti papildomą virš 136 eurų pensiją

Šiuo metu Lietuvoje galiojantys įstatymai numato, kad kiekvienas žmogus, kuris neatlygintinai aukoja savo kraują, gali pretenduoti į Garbės donoro vardą ir antrojo laipsnio valstybinę pensiją.

Taigi, sulaukus pensinio amžiaus, gyventojas, atitinkantis numatytus reikalavimus, galėtų gauti papildomą išmoką.

Kokie reikalavimai ir kiek pinigų galima gauti?

Nacionalinio kraujo centro (NKC) Donorystės skyriaus Rinkodaros ir komunikacijos grupės vyriausioji vadybininkė Alina Versekėnienė gyventojams primena, kokia yra pagrindinė sąlygą tam, kad už kraujo donorystę vėliau būtų galima gauti II laipsnio valstybinę pensiją.

„Donoras turi duoti neatlygintinai kraujo ne mažiau kaip 40 kartų ir 10 metų dalyvauti neatlygintinos donorystės veikloje.

Neatlygintinos donacijos yra skaičiuojamos nuo 1997 m., bet ne ankščiau“, – aiškino pašnekovė.

Pasak A Versekėnienės, šiuo metu yra apie 90 asmenų, gaunančių valstybinę II laipsnio pensiją, o pastaruoju metu donorai aktyviai įsitraukia į šią veiklą ir gyventojų, siekiančių padėti kitiems, daugėja.

Gyventojams primenama, kad pensija, skiriama už kraujo donorystę, yra fiksuota ir siekia 136,58 euro.

Pamiršta kreiptis dėl pensijos gavimo

Kiek anksčiau NKC direktorius Daumantas Gutauskas sakė besitikintis, kad ši valstybės padėka simboliškai paskatins kraujo donorus, kurie nepailsdami aukoja kraują ir prisideda gelbėdami kitų gyvybes.

Be to, nemažai donorų, pasak D. Gutausko, pamiršta labai svarbų dalyką – kreiptis dėl šios valstybinės pensijos.

„Būtent todėl labai noriu priminti ir paraginti, kad 40 kartų kraujo arba 200 kartų plazmos paaukoję donorai, nesvarbu kiek jiems yra metų, jau dabar gali kreiptis dėl valstybinės pensijos skyrimo – pateikti reikiamus dokumentus NKC, susitvarkyti formalumus tam, kad sulaukus senatvės pensijos amžiaus nebereikėtų to daryti.

Be to, kartais žmonės išvis pamiršta kreiptis ir dėl to valstybinės pensijos negauna. Tad geriau nedelsti ir susitvarkyti formalumus dabar, pavyzdžiui, būnant 40-ies metų, kai kraujo donoras jau gali pretenduoti į tokią pensiją, o sulaukus senatvės tiesiog pradėti gauti šią valstybės padėką už pasiaukojimą kraujo donorystei“, – kalbėjo NKC direktorius.

D. Gutauskas primena, kad vieno žmogaus donacija gali išgelbėti net trijų pacientų gyvybes, todėl aukojantieji kraują prisideda prie gyvybių gelbėjimo ir padeda papildyti rezervą, kas yra ypač svarbu.

Primenama, kad kraujo duoti gali tik visiškai sveikas žmogus. Prieš atvykstant duoti kraujo, patariama lengvai pavalgyti, išgerti daugiau skysčių, būti pailsėjus, išsimiegojus. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukoti galima nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.

„Sodros“ duomenimis, 2020 metais II laipsnio valstybinę pensiją garbės donorams gavo 46 žmonės, jos vidutinis dydis siekė 116 eurų. 2021 metais gavėjų buvo 54, vidutinis pensijos dydis – 117,4 euro. 2022 metais pensiją gavo 63 žmonės, jos vidutinis dydis siekė 125,38 euro.

NKC duomenimis, nuo 2022 m. sausio iki liepos pabaigos atlikta daugiau nei 38 tūkst. donacijų, surinkta 17,1 tūkst. litrų kraujo. 2021 m. NKC įvyko daugiau nei 64 tūkst. donacijų, surinkta beveik 29 tūkst. litrų kraujo.