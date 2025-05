Žinia daugiabučių gyventojams: ši eilutė sąskaitoje už butą visiems išaugs 2–3 kartus

Tokiems Aplinkos ministerijos parengtiems daugiabučių namų atnaujinimui skirtų kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo ir kaupimo tvarkos pakeitimams trečiadienį buvo pritarta Vyriausybės posėdyje.

Lietuvoje yra daugiau nei 35 tūkstančiai daugiabučių namų, pastatytų iki 1993 metų. Dėl nepakankamos jų techninės priežiūros matome apgriuvusių balkonų, pažeistų fasadų, dėl pasenusių stogų ar vamzdynų užliejami butai.

Pasak ministerijos, dėl blogos butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų techninės būklės kasmet įvyksta keli šimtai incidentų.

Esą bendrojo naudojimo objektų valdymas ir pakankamas lėšų kaupimas yra pagrindiniai namo techninę priežiūrą lemiantys veiksniai.

Kaupiamos lėšos didinamos, nes dabar skiriamų lėšų trūksta, o minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas nekeistas jau 10 metų.

Pagal naują lėšų kaupimo tvarką daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai nuo liepos savo namo atnaujinimui pagal privalomuosius reikalavimus mažiausiai skirs 9 centus už kv. m per mėnesį, jei namo plotas didesnis nei 3 tūkst. kv. m, arba 11,5 centų už kv. m per mėnesį, jei namo plotas iki 3 tūkst. kv. m.

Dabar galiojusia 3 arba 5 centų už kv. m per mėnesį minimali įmoka.

Pavyzdžiui, 50 kv. m buto savininkas į savo daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų fondą įneš mažiausiai 4,50 euro per mėnesį arba 5,75 euro per mėnesį (šiuo metu atitinkamai 1,5 euro per mėnesį arba 2,5 euro per mėnesį).

Sukaupti pinigai bus laikomi banko sąskaitoje ir galės būti naudojami, pavyzdžiui, lifto, vamzdynų ar stogo keitimui. Šiuo metu prireikus atlikti tokius darbus, dažniausiai sukauptų lėšų nepakakdavo ir butų savininkai rinkdavo papildomus pinigus šiems darbams atlikti.

Taip pat ministerija primena, kad nuo. lapkričio 1 dienos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai ir techniniai prižiūrėtojai nustatytus duomenis apie daugiabučių namų valdymą ir jų techninę priežiūrą pagal privalomuosius reikalavimus turės sukelti į centralizuotą Pastatų duomenų banko informacinę sistemą.

Čia bus matomi kiekviename daugiabučiame name nustatyti defektai, rekomendacijos, kaip juos pašalinti, bus nustatoma kiekvieno daugiabučio namo techninė būklė.