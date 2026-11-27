Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad nepaisant 0,1 proc. punkto didesnio fiskalinio deficito nei planuota anksčiau, valstybės skola išlieka stabili.
„Skola išlieka toliau stabili, ta pati, 48,2 proc. BVP“, – posėdyje sakė ministras.
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Vyriausybė penktadienį posėdyje pritarė patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui ir teikia jį Seimui.
Vyriausybė penktadienį posėdyje pritarė patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui ir teikia jį Seimui.
Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad nepaisant 0,1 proc. punkto didesnio fiskalinio deficito nei planuota anksčiau, valstybės skola išlieka stabili.
„Skola išlieka toliau stabili, ta pati, 48,2 proc. BVP“, – posėdyje sakė ministras.
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