„Volfas Engelman“ dėkoja vartotojams už palankumą: pardavimai augo 12,6 proc.

Nepaisant pandemijos ir užsivėrusių barų, AB „Volfas Engelman“ pardavimai per praėjusius metus, palyginti su 2019-aisiais, išaugo 12,6 proc. ir pasiekė 55,5 mln. eurų. Be to, „Nielsen“ rinkos tyrimų bendrovės duomenimis, Kaune įsikūręs alaus bravoras nuo 24,5 iki 25,5 proc. padidino Lietuvoje užimamos rinkos dalį.