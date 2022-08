Vokietijos gamintojų kainų augimas netikėtai pasiekė dar vieną rekordą

Tai didžiausias metinis prieaugis nuo šio kainų indekso skaičiavimo pradžios 1949-aisiais, gerokai viršijęs gruodžio-gegužės mėnesiais fiksuotus rekordus.

Ekonomistai tikėjosi, kad Vokietijos gamintojų kainų augimas per metus tęs birželį užfiksuotą sulėtėjimą (iki 32,7 proc.) ir liepą sieks apie 32 procentus.

Per praėjusį mėnesį Vokietijos gamintojai produkcijos kainas kilstelėjo 5,3 proc. – smarkiai daugiau nei per ankstesnį mėnesį (0,6 proc.). Augimas per mėnesį taip pat buvo istoriškai rekordinis.

Energijos išteklių kainos per metus išaugo 105 proc., vien tik gamtinėms dujoms brangus 163,8 proc., o elektrai – 125,4 procento.

Gamintojų kainų indeksas, neįskaitant energijos kainų, padidėjo per metus pakilo 14,6 procento.