Vokietijos alaus rinka toliau traukiasi

„Tai reiškia, kad ilgalaikė pardavimų mažėjimo tendencija tęsiasi, nepaisant mūsų šalyje vykusio Europos futbolo čempionato“, – pažymi „Destatis“.

Į šias apimtis neįtraukti nealkoholinio alaus bei salyklo gėrimų, taip pat iš ne ES šalių importuoto alaus pardavimai.

Vien tik birželį Vokietijoje išgerta 777 mln. litrų alaus – mažiausiai per šį metų mėnesį nuo 1993-ųjų.

Pirmąjį pusmetį Vokietijoje pagaminto alaus pardavimai vidaus rinkoje sumenko 0,9 proc. iki 3,4 mlrd. litrų, tuo tarpu jo eksportas padidėjo 0,6 proc. iki 765,5 mln. litrų.

Be to, Vokietijos alaus daryklų darbuotojams per pirmus šešis šių metų mėnesius neatlygintinai buvo perduota 5,1 mln. litrų alaus, nurodo „Destatis“.

2023-iaisiais Vokietijos alaus rinka susitraukė 4,5 procento.