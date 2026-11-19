„UniCredit“ dvejus metus siekė perimti antrą pagal dydį Vokietijos banką, kurio vertė siekia 41 mlrd. eurų. Tai būtų vienas reikšmingiausių pastarojo meto tarptautinių bankų sandorių Europoje.
„Commerzbank“ ir Vokietijos vyriausybė iš pradžių perėmimui priešinosi. „UniCredit“ sukaupus beveik 50 proc. akcijų, dėmesys nukrypo į perėmimo sąlygas.
„Commerzbank“ būstinė liktų Frankfurte
Laiške Vokietijos finansų ministrui Larsui Klingbeilui „UniCredit“ vadovas Andrea Orcel teigė, kad per „konstruktyvias diskusijas“ abi šalys rado „bendrą kalbą“. Tarp banko įsipareigojimų – išlaikyti „Commerzbank“ būstinę Frankfurte ir toliau finansuoti Vokietijos mažas bei vidutines įmones. „Commerzbank“ yra pagrindinis tokių įmonių finansuotojas Vokietijoje ir užsienyje, todėl baimintasi, kad perėmimas gali pakenkti jų finansavimui.
Pasak A. Orcel, „UniCredit“ taip pat įsipareigojo bendradarbiauti ir aktyviai tartis su darbuotojų atstovais dėl darbo vietų išsaugojimo.
Italijos bankas anksčiau skelbė, kad perėmęs kontrolę panaikintų tūkstančius „Commerzbank“ etatų, be tų, kuriuos jau buvo paskelbęs mažinsiantis pats Vokietijos bankas.
Vokietijos vyriausybei priklauso apie 12 proc. „Commerzbank“ akcijų.
L. Klingbeilas teigė, kad įsipareigojimai atitinka pagrindinius Vokietijos vyriausybės lūkesčius. „Dabar vyriausybė palaiko greitą procesą ir tvarkingą kontrolės perdavimą“, – sakė jis.
„Commerzbank“ palankiai įvertino tai, kad pagrindiniai verslo sprendimai ir toliau bus priimami Vokietijoje.
Dar laukia galutinių leidimų
Europos Sąjunga pirmadienį pritarė sandoriui. Jos teigimu, susijungimas sustiprins ES bankų sektorių ir padės jam konkuruoti su JAV bankais.
„UniCredit“ tikisi galutinius priežiūros institucijų leidimus gauti dar lapkritį ir taip perimti visišką „Commerzbank“ kontrolę.